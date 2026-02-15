Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Meghan Markle festeggia San Valentino con una foto di Lilibet e Harry

Meghan Markle ha scelto di non essere da meno dei cognati reali d’oltreoceano. Anche lei ha infatti pubblicato uno scatto privato sui social, festeggiando a suo modo con dolcezza San Valentino.

Harry e Lilibet, foto splendida

Mentre a Londra, e non solo ovviamente, si ammirava l’immagine di William e Kate, è giunta la risposta carica di tenerezza di Meghan Markle. Uno scatto divenuto rapidamente virale, trattandosi di un rarissimo frammento di vita privata. Ha infatti pubblicato una foto inedita del Principe Harry insieme alla piccola Lilibet Diana.

L’immagine scalda il cuore e mostra quanto la secondogenita della coppia sia cresciuta. Oggi ha quattro anni e appare radiosa mentre stringe tra le mani un mazzo di palloncini rossi. Il colore simbolo di San Valentino però non ruba la scena. A dominare è infatti è il quadro padre-figlia, perché Lilibet sorride tra le braccia di Harry. Ecco la caption scelta da Meghan Markle: “Questi due + Archie = i miei San Valentino per sempre”. Poche parole che racchiudono l’essenza della loro nuova vita in California, lontana dai protocolli rigidi e più vicina a una dimensione familiare intima e protetta.

È ben noto quanto la coppia sia protettiva nei confronti dei propri figli. Per questo motivo si può dire che questo scatto sia uno dei più nitidi ritratti di sempre della settima in linea di successione al trono britannico. Lilibet, per l’appunto. Nessun’immagine di spalle, bensì una foto chiara e di pura gioia.

San Valentino in anticipo per Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle hanno deciso di festeggiare il giorno prima di San Valentino. Un momento solo per loro, così da festeggiare anche al di fuori della dimensione familiare. Come riportato da People, i due sono stati avvistati la sera del 13 febbraio durante una cena romantica.

Dove? In quello che è ormai diventato il loro posto preferito. Si tratta di un locale esclusivo, dove la coppia ama rifugiarsi per godere di un po’ di tranquillità. Si tratta di Funke a Beverly Hills. Non una totale sorpresa, considerando quanto fatto in passato. Il tutto per evitare il generale clamore mediatico del 14 febbraio.

Chi li ha visti ha descritto una coppia molto affiatata, intenta a chiacchierare e a godersi una serata lontana dagli impegni lavorativi e della fondazione Archewell. Questo San Valentino “doppio”, tra la dolcezza del post dedicato ai figli e l’intimità della cena a lume di candela, conferma ancora una volta la direzione scelta da Harry e Meghan.

Una vita dove l’amore e la famiglia sono messi costantemente al primo posto, pur mantenendo quel pizzico di glamour che continua a renderli i reali più osservati (e chiacchierati) del mondo.