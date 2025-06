Meghan Markle, Lilibet compie 4 anni: nuova foto inedita. Ma Harry non c’è

Meghan Markle condivide su Instagram nuove foto mai viste prima per i 4 anni della figlia Lilibet, copiando Kate Middleton. Ma soprattutto Harry non c'è

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle e Harry festeggiano i quattro anni della figlia Lilibet, nata il 4 giugno 2021. E per l’occasione la Duchessa del Sussex pubblica nuove foto della bimba in cui finalmente si intravvede il viso. Ma il Principe non è presente negli scatti.

Meghan Markle come Kate Middleton, nuove foto per il compleanno di Lilibet

Meghan Markle copia Kate Middleton e per celebrare il compleanno della figlia Lilibet, ha condiviso su Instagram un paio di foto della bimba. Ancora una volta la moglie di Harry imita la tanto odiata cognata per apparire come una Duchessa.

Lilibet è la secondogenita di Harry e Meghan. È nata a Los Angeles il 4 giugno 2021 ed è stata in Gran Bretagna solo una volta, in occasione del suo primo compleanno, qualche mese prima che morisse la bisnonna Elisabetta II. Quella è stata anche l’unica volta che ha incontrato nonno Carlo e gli zii William e Kate Middleton.

A proposito di Kate, Meghan si è lasciata più che ispirare dalla Principessa del Galles e ha voluto, come lei, celebrare con tutto il mondo il compleanno di Lilibet, pubblicando una foto inedita della piccola.

Lo scatto è in bianco e nero. La bimba è seduta in braccio a mamma Meg mentre stanno facendo una gita in barca e il vento scompiglia i capelli di entrambe.

Le braccia della mamma nascondo a metà il visino di Lilibet, ma per la prima volta dal 2022 ne vediamo in parte il volto.

A questa immagine segue la foto di quando la piccola è nata. La piccola è stata immortalata in ospedale, mentre Meghan la culla guardandola sorridente.

Come didascalia della foto, la Duchessa scrive: “Buon compleanno alla nostra bellissima bambina! Quattro anni fa è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è più luminoso e migliore grazie a lei. Grazie a tutti coloro che le hanno voluto bene e hanno festeggiato il suo giorno speciale!”.

Come sempre i commenti non sono presenti e quindi nessuno ha potuto lasciale un messaggio di auguri o farle i complimenti.

Meghan Markle, la strana assenza di Harry dalle foto

Va notato che Harry non compare nelle foto dedicate al compleanno di Lilibet. Eppure altre volte Meghan non ha esitato a condividere sui social le foto del marito con entrambi i figli.

Apparentemente, dunque, non c’è alcuna ragione perché Harry sia assente. Tra l’atro il messaggio non reca alcuna firma o sigla che possa fare intuire che sia di entrambi i genitori, anche se fa riferimento alla “nostra bellissima bimba”. Osservato ciò, sembra quasi che Lady Markle abbia voluto escludere il marito da questo momento, per viverlo da sola con la figlia.

Oppure dietro questa assenza potrebbe esserci il disappunto del Duca del Sussex nel pubblicare sui social le foto della figlia, anche se, come detto, non ha fatto alcuna rimostranza in passato. Però qui il volto di Lilibet è quasi visibile e può essere che non condivida la nuova strategia comunicativa della moglie.

Meghan Markle e le foto dei figli sui social

In effetti, negli ultimi mesi Meghan ha pubblicato su Instagram diverse foto dei due figli, Archie e Lilibet. La Duchessa si è comunque sempre preoccupata di preservarne la privacy, non mostrando mai interamente il volto dei piccoli.

Però, per moltissimo tempo, lei e Harry non hanno mai mostrato scatti dei bambini, se non quelli ufficiali, quando ancora lavoravano per la Corte britannica. Poi da quando ha lanciato la sua nuova impresa, As Ever, e aperto il suo profilo Instagram personale, ha iniziato a condividere le foto di Archie e Lilibet, sfruttandole anche per promuovere i suoi prodotti.

Recentemente, Meg ha pubblicato quella di Lilibet con la tuta da apicoltore mentre accompagnava la mamma alle arnie dove viene prodotto il miele che poi la Duchessa vende online.