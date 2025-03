Meghan Markle sfrutta i figli con la nuova foto su Instagram e scoppia il caso

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha condiviso sul suo profilo Instagram forse la foto più intima di sempre. Infatti, sono ritratti con lei i suoi figli Archie e Lilibet che non vengono mai mostrati in pubblico. Lo scatto accompagna il lancio di quello che lei definisce più di un brand, As Ever. Questo ha causato non poche polemiche, accusando la Duchessa del Sussex di sfruttare i figli per promuovere i suoi prodotti.

Meghan Markle, la nuova foto con Archie e Lilibet

Meghan Markle ha quindi condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in giardino insieme ai suoi figli Archie e Lilibet. I bambini sono ritratti di spalle, in modo che i loro volti non siano visibili, per preservarne la privacy.

Meghan indossa una camicia bianca e un paio di jeans. Sulla testa porta un cappello di paglia a tesa larga per proteggersi dal sole. Infatti, è evidente che dovrà passare molto tempo all’aria aperta perché sua figlia tiene in mano un cesto di paglia. Evidentemente, Lady Markle deve andare a raccogliere la frutta nel suo orto, che le servirà per preparare le marmellate che vende con il marchio As Ever. E si farà aiutare in questa divertente attività dai suoi bambini.

Meghan tiene in braccio Lilibet. Anche la piccola indossa un cappellino di paglia, un cardigan beige ed è a piedi nudi. Mentre Archie abbraccia teneramente la gamba della mamma che gli cinge il capo. Dall’abbraccio spunta così la testolina rossa del primogenito dei Sussex che indossa una maglia e dei jeans grigi.

Meghan Markle, la foto dei figli per il lancio del brand

A commento della foto coi figli, Meghan scrive: “Ogni giorno è una storia d’amore 🕊️”, con tanto di colomba che porta nel becco un ramoscello di ulivo. Lo stesso post è stato condiviso dalla Duchessa del Sussex nel profilo Instagram del suo nuovo brand di lifestyle.

Una mossa che non è piaciuta a molti. In effetti, Meg aveva già utilizzato l’immagine dei bambini, in particolare di Lilibet per annunciare il cambio nome del suo marchio. Indubbiamente, Lady Markle ha sempre preservato i suoi figli evitando di mettere il loro viso in primo piano.

Meghan Markle, scoppia il caso sulla foto

Però, il fatto di associare i suoi bambini al nuovo brand ha suscitato diverse critiche, come d’altro canto la sua serie su Netflix. Anche considerando il fatto che Meghan e Harry si sono sempre detti contrari a mostrare in pubblico i loro figli. Alla nascita di Archie, nel 2018, sfidarono perfino la Regina Elisabetta quando ruppero la consuetudine di presentare i Royal Baby poco dopo la loro nascita.

I Sussex mostrarono al mondo il piccolo Archie qualche settimana dopo il parto, quando Meghan aveva lasciato l’ospedale e si era ripresa appieno. Poi il piccolo comparve nelle foto ufficiali di un viaggio di Stato in Africa dove portarono anche il bambino.

Mentre Lilibet l’hanno mostrata in volto di fatto solo una volta, quando festeggiò il primo compleanno in Inghilterra.

Per questo motivo la scelta di sfruttare più volte l’immagine dei figli per promuovere il nuovo brand, ha suscitato diverse critiche. Tanto che Meghan ha rimosso i commenti sul post di Instagram con la foto dei bambini.