Meghan Markle fa i milioni con Netflix ma le critiche sono spietate

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha lanciato la sua serie Meghan, With Love da due settimane e già il pubblico si è diviso. Le critiche sono state molte e spietate anche su dettagli minimi. Ma da questo format la Duchessa del Sussex guadagnerà milioni, il suo contratto con Netflix è blindato.

Meghan Markle, guadagni milionari dalla sua serie su Netflix

La nuova serie di Meghan Markle è partita alla grande, sicuramente negli indici di ascolto, piazzandosi tra le prime dieci più viste su Netflix. Certamente, la curiosità di vedere cosa combina la Duchessa del Sussex dopo le rivelazioni scandalose su Buckingham Palace ha avuto un ruolo preponderante.

Dunque, ci si aspetta che lo share diminuisca nelle prossime settimane, ma questo non impedirà a Meg di intascare milioni e per svariati motivi. In primo luogo, Meghan, With Love dovrebbe avere più stagioni per contratto. Non è escluso che ci sia anche la clausola che, in caso di interruzione del programma da parte di Netflix, Lady Markle venga comunque pagata. In secondo luogo, la Duchessa ha i diritti su prodotti e merchandising, da cui dovrebbe ricavare elevati guadagni.

Una fonte ha dichiarato ai media britannici: “I veri soldi li fa in merchandising e prodotti. Tutto ciò che indossa Meghan va esaurito e i dirigenti di Netflix prevedono che quando lancerà la sua linea di prodotti, anche quella andrà sold out. Ormai è un marchio internazionale”. E ha aggiunto che la seconda stagione della serie è già in programma, perché se anche gli esperti continueranno a criticarla, Netflix è convinta che la gente la guarderà. Ed è questo che conta.

Tra i vari prodotti “pubblicizzati” da Meghan ci sono i gioielli. La Duchessa del Sussex indossa preziosi per un valore totale di 337.226 sterline, circa 284.oo0 euro, per cucinare e fare giardinaggio. Tra questi Lady Markle ha sfoggiato un choker di smeraldi di Logan Hollowell, valutato 3.869 sterline, ossia 4.620 euro, che si ritiene sia un omaggio a suo figlio Archie, perché contiene la sua pietra portafortuna.

Si può dire certamente che Meghan ha capito come fare i soldi, facendo tesoro dei suoi precedenti fallimenti imprenditoriali.

Meghan Markle, le critiche spietate

Come i guadagni di Meghan sono sicuri, altrettanto lo sono le critiche. La Duchessa viene presa di mira per tutto, compreso il modo in cui fa i waffle di San Patrizio. Meg ha condiviso nelle storie di Instagram alcune immagini dove prepara questi dolci nella sua cucina per la colazione di Archie e Lilibet.

Fonte: IPA

Ciò ha sollevato parecchie polemiche, sia perché lei, che è americana, ha voluto preparare un piatto irlandese spacciandosi per un’esperta sia e soprattutto perché pare che non li abbia fatti lei.

Nella sequenza di video si vede Meghan che sbatte in una ciotola la pastella verde per i waffle di San Patrizio e poi la versa in una piastra in ghisa nera per cuocerla. Poi ha mostrato i dolci cotti.

Ma in molti hanno notato che le scanalature profonde della piastra di Meg non corrispondono a quelle dei waffle finiti che apparivano molto più piatti. Cosa significa? Semplice, che la Duchessa del Sussex non ha mostrato i dolci cucinati da lei. E subito accusarla dell’ennesimo imbroglio.