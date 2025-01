Meghan Markle, look della nuova serie di Netflix. Diamanti e cashmere per cucinare e fare l’orto

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle ha lanciato il trailer della sua nuova serie su Netflix, With Love, Meghan. Poche immagini in cui abbiamo un assaggio dei look griffati ed esclusivi che la Duchessa del Sussex indossa per cucinare la focaccia, zappare l’orto e fare il miele. In effetti solo lei può presentarsi con la manicure perfetta e l’anello con diamanti da migliaia di sterline per mettere le mani in pasta o il gilet in cashmere per stare ai fornelli.

Il 2025 è iniziato alla grande per Meghan Markle. Prima il ritorno su Instagram con un profilo personale. Il suo lo aveva dovuto chiudere nel 2018 quando era convolata a nozze con Harry. Ma adesso non ha più obblighi nei confronti di Buckingham Palace e così è tornata a dispensare consigli sui social su come vivere del tempo di qualità coi proprio affetti.

With Love, Meghan, di cosa tratta la serie di Netflix

Poi, il giorno seguente, è stato pubblicato il trailer della sua nuova serie, With Love, Meghan su Netflix, in cui Harry ha solo un ruolo marginale. Anzi potremmo dire quasi inesistente. Di fatto, i due proseguono con le loro carriere separate che dovrebbe funzionare meglio.

D’altro canto, Harry c’entra davvero poco con gli argomenti che vengono trattati nella nuova serie di Netflix, con protagonista Meghan. Infatti, la Duchessa condivide nelle diverse puntate consigli e trucchi personali su cucina, giardinaggio, artigianato e altro per vivere bene e con serenità. Il motto del programma è “Non siamo alla ricerca della perfezione, siamo alla ricerca della gioia”.

Per questo, al posto del maritino, ha preferito invitare amici famosi che si occupano di bellezza e benessere nel senso generale dei termini.

Meghan Markle, i look della serie

Fonte: IPA

Ovviamente se tutto è all’insegna della bellezza, Meg ha curato nei minimi dettagli il suo aspetto. I suoi look sono minimal ma griffatissimi. Così, vediamo la Duchessa cimentarsi con svariate ricette nella sua cucina, tra cui la focaccia.

La Duchessa del Sussex predilige completi chiari. Come un’ampia camicia celeste, taglio uomo, che porta con le maniche arrotolate per non sporcarle. Ma anche una t-shirt grigia o un gilet bianco in cashmere, firmato J. Crew.

In un’altra scena, sempre tra i fornelli, vediamo Meghan indossare degli shorts chiari a righe, con cintura coordinata, firmati Zimmermann.

Fonte: IPA

La moglie di Harry però si lascia tentare anche da un marchio low cost, quando indossa un abito lungo e sbracciato, coloro cioccolato, firmato Zara. Una scelta dettata dal fatto che il brand è usato da molte teste coronate, da sua cognata Kate Middleton come da Letizia di Spagna.

Fonte: IPA

Meghan Markle, i gioielli da migliaia di sterline nella serie Netflix

Sempre per dispensare i suoi consigli di vita, Lady Markle non rinuncia ai suoi gioielli più cari. Così, in cucina la troviamo armeggiare con pentole e attrezzi di vario tipo, indossando l’anello di fidanzamento con diamanti che valgono migliaia di sterline.

Fonte: IPA

Non mancano i bracciali in oro e l’orologio di Cartier che ha ereditato dalla compianta suocera, Lady Diana.

Meghan Markle, la manicure bianco latte per fare l’orto

Fonte: IPA

Da notare anche la manicure raffinata che Meghan ha voluto mentre girava la sua nuova serie di Netflix. La Duchessa segue la regola della Regina Elisabetta ed evita lo smalto dai colori accesi, preferendone uno bianco. Le unghie sono corte, di forma quadrata e smaltate di bianco latte.

D’altro canto, perché rinunciare all’eleganza quando si prepara un dolce o si raccoglie l’insalata dal proprio orto?

Fonte: IPA

Meghan Markle, dove è ambientata la nuova serie

Probabilmente per dare maggiore credibilità alla serie, si è deciso di girare la serie nella casa che Meghan condivide con Harry a Montecito, in California. Dunque, quelli che si vedono nello show sono i luoghi in cui Sussex davvero vivono, dalla cucina al giardino alla veranda dove prendere il tè con le amiche.

Anche la serie precedente, sempre di Netflix, era ambientata nella mega villa dei Duchi.

With Love, Meghan, quando vederla e quante puntate sono

La nuova serie di Lady Markle è disponibile su Netflix dal 15 gennaio. È composta da otto episodi della durata di 33 minuti ciascuno. Tra gli ospiti famosi ci saranno l’attrice Mindy Kaling, lo chef Roy Choi, la ristoratrice e scrittrice gastronomica Alice Waters, il truccatore Daniel Martin.

A questi vanno aggiunti un cameo di Harry e i cuccioli di famiglia, Pula, Guy e Mamma Mia. La regia è firmata da Michael Steed.