Chi è Giulia Torelli, l’influencer finita nella bufera per le parole di Instagram sui vecchi

Fonte: GettyImages Giulia Torelli, l'influencer nota con il nome di Rockandfiocc finita nella bufera

Classe 1987, nata a Parma, Giulia Torelli è un’infleuncer, closet organizer e gestisce da tanti anni il blog Rock ‘N’ Fiocc nome con cui è nota anche sui social, Instagram compreso. Ed è proprio sui social che, negli ultimi giorni, è stata protagonista di una bufera partita da alcune storie sui vecchi in cui ha fatto delle dichiarazioni che hanno causato una levata di scudi da più parti.

Chi è Giulia Torelli: professione e social

Per chi non conosce Giulia Torelli basta fare un giro sul suo blog e sui suoi social per rinfrescarsi le idee. Seguitissima (su Instagram conta 214mila follower), ha mosso i primi passi nel mondo della moda tanti anni fa. Classe 1987, nella sua biografia ripercorre il suo percorso professionale: ha lavorato diversi anni come social media manager nella moda e ha aperto il suo blog ad aprile 2009. Il suo spazio online è molto eterogeneo e tratta gli argomenti più disparati. Inoltre ha scritto un libro: La nuova te inizia dall’armadio: liberati dal superfluo, riordina il guardaroba, trova il tuo stile con il metodo RockandFiocc. E infatti è anche closet organizer, ovvero riorganizza gli armadi delle persone.

Sul suo profilo Instagram scatti patinati, video, consigli di abbigliamento e momenti di vita quotidiana. Esattamente come la maggior parte degli utenti che sono sul web e usano i social.

Fin qui tutto bene, almeno fino a quando una serie di sue dichiarazioni l’ha fatta finire nella bufera.

Giulia Torelli, perché è finita nella bufera

Una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram hanno fatto finire Giulia Torelli nella bufera. Parole che ne hanno minato il seguito, con la conseguenza che tante persone attraverso i social si sono schiarate contro le sue dichiarazioni. Forti e che vanno a toccare un diritto e un dovere civico: quello di voto. E lo ha fatto all’indomani della chamata alle urne per gli italiani, che nella cabina elettorale hanno votato sancendo la vittoria della destra e di Giorgia Meloni. Una scelta che, evidentemente, a Giulia Torelli non è andata giù e che ha espresso con parole che hanno dato il via a proteste e polemiche. “Ho una cosa da dire, mi dispiace, la devo dire – ha affermato nelle storie Instagram – . Perché i vecchi votano? Hanno già esercitato il diritto di voto nella loro vita lunghissima. Basta votare, non sanno niente, quello che sanno lo vedono al tg». E poi ha aggiunto: «I vecchi non devono fare niente, tantomeno votare, devono stare in casa fermi e immobili con quelle mani».

E a quanto pare, almeno stando alla rete, non sarebbe la prima volta che si lascia andare a commenti disutibili. Precedentemente aveva fatto scalpore una sua frase sul look ispirato a Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino, libro e film molto forte che racconta la storia di Christiane F. In quella occasione – infatti – aveva affermato: “Christiane F. aveva uno stile pazzesco, era anche un po’ anoressica, quindi le stava un po’ bene tutto”.

Insomma in un’epoca in cui la consapevolezza ha fatto passi da gigante, e si parla dell’importanza di sensibilizzare alll’inclusione e alla body positive, i commenti di Giulia Torelli hanno dato il via alla bufera.