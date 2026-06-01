Emma Marrone, il bikini rock’n’roll per la vacanza in barca

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Emma Marrone

Rock quanto basta, ribelle come sempre, ma soprattutto bellissima. Emma Marrone ci regala il suo primo bikini di stagione ed è semplicemente favolosa. La cantante salentina si è concessa una vacanza in barca in cui ha sfoggiato un fisico mozzafiato.

Emma Marrone splendida in bikini

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Emma Marrone si gode il sole in barca, fra tuffi in mare e selfie di fronte allo specchio. Nelle foto la cantante pugliese è stupenda, con un bikini black e dal sapore rock, capace di raccontare la sua anima ribelle.

42 anni e una carriera straordinaria, fatta di successi, talento e dell’amore del pubblico, Emma Marrone continua a sorprendere. Solo qualche giorno fa la cantante aveva festeggiato il suo compleanno con gli amici più cari, fra balli e canti in un rooftop di Milano. Sorridente e bellissima, Emma aveva spento le candeline su una torta con la scritta: “Tanto non li dimostro”.

“Since ’84. Sempre fresca e simpatica. Grazie per gli auguri, love you”, aveva commentato. Fra i messaggi più belli quello di Francesca Savi, manager e amica del cuore.

“Il tuo grande cuore non smetterà mai di bruciare per te stessa – aveva scritto Francesca -, per la tua musica e per tutte le persone che ti sei scelta e che rispetti ogni santo giorno. Brontolona del nostro cuore, non smettere mai perché sei linfa vitale e mi spingi a dare sempre il meglio di me (e a volte con te anche il peggio). Ti voglio un bene immenso”.

E c’è proprio lei, insieme ad altri amici, sulla barca con Emma Marrone in questi giorni. Un viaggio fatto di acque cristalline e tanto sole, per ricaricare le batterie e preparare nuovi progetti.

Il futuro di Emma Marrone: il tour e il possibile Sanremo 2027

I prossimi mesi d’altronde saranno piuttosto impegnativi per Emma Marrone. La cantante il 2 luglio sarà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle in occasione dell’evento Rock in Roma. L’Emma Live Tour 2026 la porterà poi in giro per l’Italia. La cantante salirà sul palco di Brescia per il Brescia Summer Music il 4 luglio e in seguito sarà all’Anima Festival di Cervere il 10 luglio.

L’11 luglio sarà a La Spezia per il La Spezia Estate Festival, mentre il 15 luglio sbarcherà a Riccione con il Riccione Music City. Il tour la porterà poi a Palermo il 24 luglio e a Milano il 9 settembre sul palco del Milano Summer Festival.

Resta invece un’incognita la possibilità che Emma sbarchi a Sanremo 2027. Secondo alcune indiscrezioni infatti la cantante potrebbe rispondere alla chiamata del suo ex (oggi amico) Stefano De Martino, prossimo direttore artistico del Festival.

Nei prossimi mesi il conduttore di Affari Tuoi si mettere all’opera per costruire il cast della kermesse musicale e solo in autunno scopriremo chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston. In attesa di scoprire cosa accadrà, Emma continua a godersi la sua estate, appena iniziata, all’insegna del relax.