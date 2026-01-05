Emma Marrone “rifiuta” Stefano De Martino: salta Affari Tuoi

IPA Emma Marrone e Stefano De Martino

Le coppie di “ex” funzionano sempre abbastanza bene, soprattutto in televisione, e c’è un duo in particolare che ha avuto modo di sorprendere in passato, ovvero Stefano De Martino ed Emma Marrone. Stando alle indiscrezioni del giornalista Giuseppe Candela, il conduttore avrebbe invitato l’ex, artista amatissima, per la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, che da tradizione va in onda il 6 gennaio, per l’Epifania.

Stefano De Martino invita Emma Marrone ad Affari Tuoi

Dopo tanti anni divisi, non privi di turbolenze, Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno ritrovato una loro armonia: oggi sono amici, e abbiamo avuto l’occasione di rivederli insieme nel programma Stasera tutto è possibile, condotto da De Martino (e che tornerà nel 2026, forse per l’ultima volta). Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela per la rubrica C’è Chi dice per Chi, abbiamo quasi avuto la possibilità di rivederli ad Affari Tuoi, nello Speciale Epifania.

Ma – purtroppo – Emma Marrone ha declinato l’invito del suo ex. Sempre secondo Candela, sia De Martino quanto Emma saranno ospiti della nuova edizione di C’è Posta per Te, in partenza sabato 10 gennaio. Nella puntata speciale di Affari Tuoi, però, sono previsti tantissimi ospiti Vip, come Nino Frassica, Francesca Chillemi, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Nicola Savino e Simon & The Stars.

Il legame tra Stefano De Martino ed Emma Marrone

Di certo Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno vissuto un percorso importante insieme: erano giovanissimi quando, nello studio di Amici di Maria De Filippi, si sono conosciuti e messi insieme. Anni dopo quello stesso studio ha visto l’ammissione di Belen Rodriguez, quell’amore travolgente che l’ha legata per tanto tempo al conduttore.

Oggi di quelle storie rimane tanto, ma non l’amore: Emma e Stefano hanno una bellissima amicizia, e Stefano e Belen hanno avuto un figlio insieme, il meraviglioso Santiago. Su Emma, De Martino si era confessato nel corso di un’intervista qualche anno fa: “Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

La fine della loro storia d’amore è stato un vero e proprio tsunami mediatico: Stefano ed Emma erano molto amati insieme, e a lungo sono stati sulle pagine delle cronache rosa di tutti i giornali. “All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico”, aveva raccontato Emma Marrone. I due si sono riuniti in televisione a Stasera tutto è possibile, ad aprile del 2025, dove è avvenuto un insolito faccia a faccia molto apprezzato dal pubblico, alla presenza della “finta” Maria De Filippi, interpretata dal comico Vincenzo De Lucia.

