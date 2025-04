Stefano De Martino conduce la puntata conclusiva di "Stasera tutto è possibile" in cui si consuma il faccia a faccia con la sua ex Emma

Fonte: IPA Stefano De Martino

Ultima puntata di stagione per Stasera tutto è possibile, che si chiude l’8 aprile con i saluti nostalgici di Stefano De Martino. Il conduttore di Rai1 potrebbe infatti non tornare alla guida del programma il prossimo anno, con l’intento di dedicarsi unicamente ai progetti della Prima Rete e a un sempre più probabile Festival di Sanremo nel 2027. Ma non è ancora tempo per congedarsi: c’è tutta la serata da condurre e, stavolta, c’è pure la sua ex Emma Marrone a mettere pepe alla serata che si è conclusa in maniera esplosiva.

Faccia a faccia tra Emma e Stefano De Martino, voto: 8

La loro storia d’amore si è conclusa oltre 10 anni fa, ma Emma e Stefano De Martino hanno saputo mantenere un ottimo rapporto e oggi sono amici più che mai. A confermarlo è il feeling che ancora dimostrano sul palco e che rafforza quanto hanno sempre dichiarato entrambi. Lui è anche un suo grande fan mentre lei non manca di rispondere alle sue chiamate. E così, nella puntata finale si è consumato un divertente faccia a faccia che ci riporta indietro di 15 anni.

A condurlo è uno straordinario Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi, che ha presentato una puntata inedita quanto bizzarra di C’è posta per te. Chiaramente, i protagonisti della “storia” sono stati i due ex. In particolare, a mandare la posta è stata Emma, che chiedeva di restituirgli un paio di calzini di 15 anni fa. “Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”, ha scherzato l’artista di Apnea, che da molto tempo si è gettata alle spalle quello che era successo tra di loro. “Nessun ritorno di fiamma”, ha poi aggiunto, rispondendo a chi aveva insinuato che fossero nuovamente vicini.

Federica Nargi sempre più a fuoco, voto: 8

Dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, nella quale ha sfiorato la vittoria insieme al suo partner di danza Luca Favilla, Federica Nargi brilla di una nuova luce. Oltre alla bravura nella danza, che ha confermato nel corso delle puntate di cui è stata ospite, è la sua simpatia ad attirare veramente il pubblico: sempre più centrata nei ruoli che ricopre, l’ex velina è diventata una presenza imprescindibile del programma di Rai2 che regala qualche ora di leggerezza ai telespettatori sempre più affezionati a Stefano De Martino.

I saluti finali, voto: 9

L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile è stata una vera e propria festa, come aveva promesso il titolo in anteprima. Si sapeva inoltre che i saluti sarebbero stati strappalacrime, con Stefano De Martino visibilmente commosso per la chiusura del programma che più di tutti ha contribuito a lanciare la sua carriera come conduttore. L’emozione suggerisce anche che potrebbe trattarsi dell’ultima stagione alla guida dello show comico.

Durante la puntata ha più volte ripetuto che si sarebbe trattato dell’ultima volta di molteplici dei giochi proposti all’interno della serata. Dalla celebre Stanza Inclinata, che ci ha fatto sorridere in due versioni, ai giochi sul mimo senza poter muovere un dito. Col tempo, Stasera tutto è possibile è diventato uno dei grandi classici della seconda Rete. E il suo rilancio si deve in parte alla conduzione indovinata e in parte al cast di comici consolidato e sempre più affiatato. Ci vedremo il prossimo anno? Chi può dirlo. Per ora: sipario.