Fiorello a La Pennicanca, il dolcissimo saluto a sua figlia Angelica

IPA Fiorello con sua figlia Angelica

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza, martedì 12 maggio. La coppia si è concentrata molto sulla politica con la solita ironia pungente e si è divertita a fare del gossip e non mancato un retroscena su Marina Berlusconi. Ma Fiorello ha intenerito tutti con un saluto speciale.

Fiorello, il dolce saluto alla figlia Angelica

Fiorello ha addolcito l’atmosfera de La Pennicanza con un dolcissimo saluto alla figlia Angelica che il prossimo 28 giugno compie 20 anni. “Dai amoretta, su su su. Consentitemi di fare un saluto, devo fare un saluto alla mia amoretta”, ha esordito lo showman in veste di tenero papà. E ha proseguito: “La mia cuccioletta Angelica che è stata poco bene e quindi è a casa, non è potuta andare a scuola. E quindi voglio dare un abbraccio alla mia cuccioletta, a mia figlia Angelica”.

Tantissimi cuori sono apparsi su Instagram dopo il tenerissimo intervento di papà Fiorello e qualcuno plaude perché è possibile ritrovare sui social il meglio della trasmissione: “Che meraviglia! 🤩 Un programma che si può seguire ovunque… perdi la puntata e ritrovi il meglio su Instagram 👏🏻👏🏻👏🏻fantastici tutti! Bravi bravi e Fiorello mitico!”.

Fiorello e il nuovo regolamento su Sanremo

Dopo le rivelazioni sulla reunion dei Maneskin al Festival di Sanremo 2027, Fiorello legge in diretta e in esclusiva il comunicato Rai (fake) sul nuovo regolamento del Festival: “A tutti i cantanti in gara, a tutti i cantanti scartati e ai Jalisse è assolutamente vietato parlare con Fiorello da oggi e fino alla finale del Festival”. E scoppiano le risate in studio.

Fiorello, ironia politica

Fiorello e Biggio commentano una delle notizie del giorno: “Un altro ministro con l’amante, e la moglie sa tutto”. Lo showman parte subito con le sue ipotesi: “So chi è, ma non dovrei dirlo. Ho scoperto l’iniziale del ministro: è compresa tra la lettera R e la Z”. Da lì parte il gioco sui possibili nomi e subito dopo arriva una delle immancabili “agenzie” lette in diretta: “Giorgia Meloni dichiara: ‘Sto cercando nuovi ministri, ma con cognomi solo dalla A alla F’”.

Spazio poi ai retroscena politici con una nuova indiscrezione lanciata dallo showman: “Marina Berlusconi ha avuto contatti con il Pd per il campo largo. Lo scopo è far cadere la Meloni. Il nome scelto per la presidenza? Casini”. Poi ironizza: “L’ho incontrato e mi ha fatto intendere che fosse tutto vero. Anche questo annuncio verrà dato a Sanremo 2027”. Poco dopo, arriva una nuova surreale agenzia: “Come anticipato da Fiorello, il nome più adatto è Casini. Tutto orchestrato da Gianni Letta che farà da pontiere”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 13 maggio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.