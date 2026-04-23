Fiorello a La Pennicanza, salta a sorpresa la diretta di oggi 23 aprile

Fiorello e Biggio saltano l'appuntamento con La Pennicanza giovedì 23 aprile. Al posto della diretta è andata in onda una replica: cosa è successo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio non sono andati in onda con La Pennicanza giovedì 23 aprile. La diretta della puntata è saltata a sorpresa, al suo posto è stata trasmessa una replica. E subito si è creato il panico tra i fan che si sono chiesti cosa sia successo senza per ora ricevere una risposta ufficiale.

Fiorello, La Pennicanza non va in onda giovedì 23 aprile

Senza alcun preavviso, la puntata di giovedì 23 aprile de La Pennicanza non è andata in onda. Al suo posto è stata trasmessa su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre una replica.

Fiorello e Biggio dunque non hanno condotto come di consueto in diretta lo show, sebbene la puntata fosse stata annunciata, come sempre, sui canali social.

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