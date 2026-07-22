Tim Summer Hits, le pagelle del 21 luglio: Noemi dall’ospedale (senza voto), i cori del pubblico (9), Elettra bambina cattiva (7)

Carlo Conti e Andrea Delogu accolgono ancora una volta la grande musica (e gli artisti più amati): le pagelle della seconda puntata del "Tim Summer Hits"

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IPA Noemi

Siamo alla seconda puntata e l’estate musicale (televisiva e non) è entrata nel suo apice. Concerti in ogni parte d’Italia e fan accaldati pronti a seguire i propri miti. Se c’è una cosa che non può mancare è proprio il contributo del Tim Summer Hits, pronto a riunire i grandi interpreti della musica italiana sullo stesso palco e farci cantare. Sotto la sapiente guida di Andrea Delogu e Carlo Conti da Piazza del Popolo a Roma sono stati moltissimi gli artisti a sfilare sull’ambito palco.

Un omaggio alla musica, all’estate e ad artisti che riescono a commuovere e emozionare. Anche se le puntate sono registrate una nota di merito va anche a chi ha sfidata il caldo soffocante della Capitale per sostenere i propri idoli. Ecco le nostre pagelle della serata.

Achille Lauro incosciente giovane. Voto 8

Un boato di applausi ha accolto l’arrivo di Achille Lauro… o almeno, alla sua apparizione sui maxi schermi di Piazza del Popolo. La sua voce ha infatti riempito, con eleganza, maestria e bellezza lo Stadio Olimpico, vuoto e pronto solo ad accogliere la poesia del cantautore. Una performance che ha colpito nei cuori, bucando gli schermi. Anche Andrea Delogu è apparsa notevolmente emozionata. La conduttrice stessa non ha mancato di annunciare che “qualcosa bolle in pentola”: nel 2027 l’artista farà un tour con ben 10 date negli stadi, due di queste a Roma.

Di bianco vestito sul palco dello Stadio Olimpico ha cantato Amor, la canzone della sua città, Roma. Lauro poi è stato portato da Andrea Delogu in Piazza del Popolo per intonare Incoscienti giovani, facendo cantare ancora tutto il pubblico. Roma lo accoglie e lui si fa coccolare, senza rimorsi. Complimenti.

Noemi dall’ospedale. Senza voto

Noemi torna in televisioni ad appena due giorni dallo spavento che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Infatti domenica 19 luglio, durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco: i soccorsi sono intervenuti subito, portandola in ospedale. L’artista romana dalla voce affascinante e dal graffio indimenticabile è ricoverata in ospedale, ma, essendo il Tim Summer Hits un programma registrato, è anche sul palco di Piazza del Popolo. Abbiamo dunque potuto rivederla esibirsi normalmente , nonostante il tour estivo sia stato sospeso per consentirle di affrontare il periodo di recupero imposto dai medici. La cantante, che come sempre dimostra di tenere ad ogni suo incontro con il pubblico, non ha mancato di mostrare la sua vicinanza pubblicando una storia sul suo profilo Instagram dal suo letto d’ospedale: “Stasera il #TimSummerHits lo guardo da qua”, commenta.

Dopo alcuni minuti ha pubblicato anche il video della sua esibizione, ironizzando sul titolo del suo ultimo singolo, Tu cosa fai stasera: “Forse è meglio stare… Sul palco”.

I cori del pubblico sono il vero show. Voto 9

Protagonista assoluto della serata, il pubblico ha accompagnato ogni singola canzone con un coro fortissimo e all’unisono. Senza mai perdere forza o energia, i presenti in Piazza del Popolo hanno sostenuto con la propria voce ogni singolo artista, da Achille Lauro a Ernia, da Paola Iezzi a LDA, dimostrando di conoscere alla perfezione i testi delle loro canzoni.

Per alcuni lunghi momenti il pubblico ha sovrastato la voce dei cantanti, urlando a squarciagola e scandendo le parole delle canzoni. Una marea di voci che non possono non emozionare con la loro forza e il loro trasporto. Grazie a chi c’era, avete creato l’atmosfera perfetta, quella di cui solo la musica fatta bene, nelle piazze, con le persone, può creare.

Ad approfittarne Achille Lauro, che per la sua Incoscienti giovani fa un patto con il pubblico: “Io canto le strofe, voi il ritornello“. Ma il pubblico inizia a cantare ancora prima di lui, irrefrenabile. Lauro stesso è parso emozionato. “Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso” ha echeggiato come un richiamo tra le luci della città.

Gli intermezzi unica pecca. Voto 5

Anche nella seconda puntata c’è stato l’ormai atteso quiz per Carlo Conti che anche questa volta indovina la risposta (d’altronde sulla musica non è certo un novellino). A porre le domande e a gestire gli “intermezzi curiosi” durante il concerto è Gabriele Vagnato, volto già noto al pubblico per aver affiancato Paola Perego nel suo The Floor – Ne rimarrà solo uno. Si tratta di un professionista esperto anche se giovane, fresco e in gamba.

A lui è affidata la Blue Room, dove sottopone gli artisti simpatici interrogatori post-esibizione. Il problema però è che queste parentesi sono interrompono il flusso della serata, rallentando la successione della serata e interrompendo il ritmo. Chiaramente va a gusti, ma l’impressione è un po’ di distacco del piede dall’acceleratore, quando vorremmo solo cantare dal divano. Detto questo Vagnato fa ridere senza una comicità esagerata ed è sicuramente gradevole.

Cristiano Malgioglio provoca Conti. Voto 7

Ha portato sul palco del Tim Summer Hits 2026 Amore di contrabbando, con stile, ballando con mani e spalle, sentendo la musica a modo suo, come sempre: Cristiano Malgioglio non lo puoi imitare, c’è solo lui. “Trend setter, grandissimo e inimitabile autore e grande giurato di Tale e Quale Show“, così lo ha presentato a ragione Carlo Conti facendo riferimento ai numerosi talenti dell’artista.

Ma soprattutto, Malgioglio è un grande intrattenitore, che non perde occasione per alleggerire la situazione con una battuta e portando la sua filosofia di vita su qualunque palco. “Devo dirti una cosa importante: sto aspettando che nasca un altro Cristiano Malgioglio così io me ne vado”, ha subito ironizzato quando il conduttore lo ha raggiunto sul palco. E l’attenzione non poteva non catalizzarsi proprio su Tale e Quale Show: in onda dal 23 settembre non più il venerdì sera, ma il mercoledì.

Senza filtri come è sua abitudine, Malgioglio ha subito affrontato una delle indiscrezioni che girano sulla nuova edizione del programma: quelle che riguardano la giuria. Da qualche tempo si parla del possibile ingresso di Elettra Lamborghini, voce che ha alimentato il dibattito tra gli appassionati del programma. Senza troppi giri di parole, Malgioglio ha chiesto: “Ma vorrei sapere una cosa. Perché mi hai messo Lamborghini vicino a me come giudice?”.

Solo una provocazione con l’intento di far ridere il pubblico, che ha risposto con applausi e sorrisi. Il conduttore non si è sbilanciato (come d’altronde è abitudine di Conti) e ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione: “Chi l’ha detto? Può darsi che non sia proprio così”.