Poteva andare molto peggio a Noemi: nonostante il grande spavento, la cantante, caduta dal palco mentre si stava esibendo in provincia di Chieti, ha riportato un politrauma e microfratture al polso e all’anca, ma nessun danno importante.
Le condizioni aggiornate della cantante sono state illustrate dal dottor Enzo Di Prinzio, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia: trauma cranico, trauma cervicale, trauma al bacino e frattura al polso destro. Per fortuna nessuna lesione cerebrale, il peggio è stato scongiurato.
A dispetto delle prime indiscrezioni, è comunque esclusa qualunque operazione. Il primario ha ufficialmente dichiarato che non è previsto alcun intervento chirurgico. Il medico ha anche spiegato che la cantante è stata “molto fortunata” e che la situazione poteva essere decisamente peggiore.
L’incidente è avvenuto la sera di domenica 19 luglio 2026 a San Salvo Marina (Chieti), mentre Noemi si avvicinava al bordo della pedana per salutare il pubblico al termine del brano Briciole. La cantante, portata immediatamente all’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, è stata poi dimessa con una prognosi di 30 giorni.
Noemi ha rassicurato i fan tramite i suoi canali social ufficiali, dichiarando: “Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore“.
A causa della prognosi e dell’obbligo di assoluto riposo, l’artista ha dovuto annullare i prossimi impegni musicali dal vivo per consentire il recupero fisico. L’equipe medica ha infatti imposto 4 settimane di riposo assoluto per permettere una completa guarigione. Il tour estivo è stato ufficialmente sospeso fino al 16 agosto 2026. Tanti i messaggi di affetto dei colleghi , da Laura Pausini ad Arisa.