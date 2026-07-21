Parla il primario di ortopedia: la cantante ha subito un politrauma e varie microfratture ma è stata molto fortunata. Riposo assoluto e stop del tour

IPA Noemi dopo la caduta dal palco

Poteva andare molto peggio a Noemi: nonostante il grande spavento, la cantante, caduta dal palco mentre si stava esibendo in provincia di Chieti, ha riportato un politrauma e microfratture al polso e all’anca, ma nessun danno importante.

Le condizioni aggiornate della cantante sono state illustrate dal dottor Enzo Di Prinzio, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia: trauma cranico, trauma cervicale, trauma al bacino e frattura al polso destro. Per fortuna nessuna lesione cerebrale, il peggio è stato scongiurato.

A dispetto delle prime indiscrezioni, è comunque esclusa qualunque operazione. Il primario ha ufficialmente dichiarato che non è previsto alcun intervento chirurgico. Il medico ha anche spiegato che la cantante è stata “molto fortunata” e che la situazione poteva essere decisamente peggiore.

L’incidente è avvenuto la sera di domenica 19 luglio 2026 a San Salvo Marina (Chieti), mentre Noemi si avvicinava al bordo della pedana per salutare il pubblico al termine del brano Briciole . La cantante, portata immediatamente all’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, è stata poi dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Noemi ha rassicurato i fan tramite i suoi canali social ufficiali, dichiarando: “Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore“.

A causa della prognosi e dell’obbligo di assoluto riposo, l’artista ha dovuto annullare i prossimi impegni musicali dal vivo per consentire il recupero fisico. L’equipe medica ha infatti imposto 4 settimane di riposo assoluto per permettere una completa guarigione. Il tour estivo è stato ufficialmente sospeso fino al 16 agosto 2026. Tanti i messaggi di affetto dei colleghi , da Laura Pausini ad Arisa.