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IPA Noemi, le parole dopo la caduta al concerto

Momenti di grande spavento per Noemi e per i suoi fan. La cantante è caduta dal palco durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dopo aver perso l’equilibrio mentre salutava il pubblico e lo incitava sulle note di uno dei suoi brani più amati.

L’incidente ha subito fatto scattare i soccorsi: l’artista è stata medicata e accompagnata in ospedale per ricevere tutte le cure necessarie, facendo crescere la preoccupazione dei fan per le sue condizioni di salute.

A rassicurare tutti, però, ci ha pensato la stessa Noemi. Poche ore dopo la caduta è tornata sui social per raccontare cosa è successo, aggiornando i follower sulle sue condizioni e spiegando anche cosa accadrà ai prossimi concerti.

Noemi, le parole dopo la caduta dal palco

Quella che doveva essere una serata di musica e di festa estiva sulle note delle canzoni di Noemi si è trasformata, purtroppo, in un grande momento di apprensione. Durante il concerto a San Salvo Marina, la cantante ha infatti perso l’equilibrio ed è caduta dal palco. Un vero momento di tensione, ripreso anche dai video che in poche ore hanno iniziato a circolare sul web, nei quali si vede chiaramente la caduta e una delle coriste accorrere immediatamente per aiutarla.

Fortunatamente, Noemi è poi stata tempestivamente soccorsa e accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Una mossa che non ha però placato l’apprensione dei fan presenti al concerto, né di quelli che la seguono da sempre pur non essendo sotto il palco a cantare con lei.

Proprio per questo, poche ore dopo, Noemi ha voluto rassicurarli. La cantante è tornata sui social condividendo una foto scattata dal letto d’ospedale: collare, borsa del ghiaccio appoggiata sulla testa e, nonostante lo spavento, il segno della vittoria con le dita. Un modo per far capire che, tutto sommato, poteva andare molto peggio.

“Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”, ha scritto la cantante.

Noemi, concerti annullati dopo la caduta

Se da un lato il peggio sembra essere passato, dall’altro Noemi dovrà comunque fermarsi per recuperare completamente. Nel lungo messaggio condiviso sui social, la cantante ha spiegato che i medici le hanno prescritto qualche settimana di riposo, un periodo che la costringerà a rinunciare ai prossimi appuntamenti dal vivo.

“Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte” ha concluso.

Parole che hanno subito raccolto centinaia di messaggi di sostegno da parte dei fan, sollevati nel sapere che l’artista sta bene e già impazienti di rivederla sul palco non appena avrà recuperato completamente.