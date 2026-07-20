“Mi spiace tanto, guarisci presto”: Laura Pausini, Arisa e le amiche vip si mobilitano per Noemi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Noemi

Un grande spavento e la corsa in ospedale. Noemi ha vissuto una brutta avventura che ha fatto preoccupare tantissimo i fan e le amiche vip. La cantante infatti è caduta dal palco durante un concerto, finendo in ospedale.

Noemi cade dal palco: i video e la paura

Cosa è successo? A documentare la caduta dal palco di Noemi numerosi video, diventati virali sui social. Clip girate dal pubblico che era presente al suo concerto a a San Salvo Marina in provincia di Chieti, domenica 19 luglio 2026.

Nei video vediamo Noemi che canta Briciole, avvicinandosi al bordo del palco per rivolgersi al suo pubblico. Sino a quando non perde l’equilibrio, cadendo a terra. Poco dopo la cantante è stata immediatamente soccorsa e medicata sul posto dai sanitari presenti al concerto che gli hanno riscontrato una ferita alla testa. In seguito l’artista romana è stata trasportata all’ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto per effettuare alcuni accertamenti.

“Guarisci presto”, i messaggi degli amici vip per Noemi su Instagram

La caduta di Noemi ha preoccupato moltissimo sia i fan che le amiche vip. La cantante romana ha poi pubblicato un post su Instagram in cui si mostra all’ospedale, dolorante, ma sorridente.

“Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera – ha scritto Noemi -. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza – ha concluso -. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore.

Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte”.

In tanti hanno commentato il post di Noemi, facendo sentire la loro vicinanza a Noemi e augurandole di guarire presto. Fra loro moltissimi colleghi e amici, volti del mondo della musica che si sono fermati sul post per scrivere un messaggio. “Daje tutta, sei una roccia!”, ha scritto Emma Marrone, mentre Ermal Meta ha inviato dei cuoricini rossi alla collega. “Ahi, bacione e buona guarigione”, ha commentato Levante. Mentre Fiorella Mannoia ha scritto: “Forza amica”.

A dare sostegno all’artista anche Serena Brancale, Arisa, Giorgia e Laura Pausini.

Nel frattempo la produzione dei concerti di Noemi ha comunicato in una nota che i concerti della cantante riprenderanno il 16 agosto. Nelle prossime settimane infatti l’artista romana dovrà riposarsi e riprendersi. “A seguito dell’incidente occorso a Noemi nella serata di ieri, si comunica che il tour è momentaneamente sospeso e ripartirà dal 16 agosto – si legge nel comunicato ufficiale -, I medici hanno infatti prescritto all’artista quattro settimane di riposo per consentirle di recuperare al meglio. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti coinvolti verranno fornite entro 48 ore”.