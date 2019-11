editato in: da

Che fine ha fatto Franco Miseria? Gli appassionati dei grandi varietà televisivi degli anni ’80/’90 si ricordano senza dubbio di lui! Come ha dichiarato in un’intervista rilasciata nel 2014, ha scoperto che la danza sarebbe stata la sua vita dopo essere stato notato da un ballerino americano al Piper Club di Roma, uno dei templi della movida capitolina. Il suo nome è legato soprattutto alla scoperta del talento di Heather Parisi, notata durante una vacanza in Sardegna e presentata successivamente a Pippo Baudo.

Nato a Marsciano – Comune in provincia di Perugia – nel 1949, Franco Miseria ha lavorato come coreografo ai balletti della prima edizione di Fantastico, ma anche a quelli di Luna Park, programma che ha rappresentato il trampolino di lancio della carriera della Parisi (il sodalizio artistico con la ballerina statunitense è andato avanti fino al 1989 ed è terminato con la messa in onda del programma Stasera Lino, condotto dalla Parisi e da Lino Banfi).

Il celebre coreografo umbro ha prestato il suo talento anche a diversi programmi storici Mediaset, tra i quali è possibile ricordare Buona Domenica. Alcune delle sue coreografie hanno fatto molto scalpore! Tra queste spicca senza dubbio l’esibizione di Loredana Bertè al Festival di Sanremo del 1986 quando, sfoggiando una finta pancia da gravidanza avanzata, salì sul palco dell’Ariston cantando il brano Re.

Franco Miseria, che ha lavorato molto pure in teatro (ha coreografato spettacoli come Grease), nel 2007 ha ricoperto il ruolo di giudice esterno di Amici di Maria De Filippi. Negli ultimi tempi lo abbiamo visto impegnato in tv con la supervisione delle coreografie del tango di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sul palco del Festival di Castrocaro (alla qualità del risultato finale ha contribuito anche il talento del 31enne chivassese Mattia Galante).

Tornando un attimo alle collaborazioni illustri del passato, è possibile citare quella con stelle della danza come Don Lurio e Gino Landi. Oggi cosa fa di preciso Franco Miseria? Il coreografo umbro è titolare di tre scuole di danza, presso le quali ha tenuto anche diversi corsi dedicati a ballerini ipoudenti. Come abbiamo ricordato poco fa, continua a lavorare in tv e non smette di prestare il suo talento al teatro.