Heather Parisi, la figlia Jacqueline su Instagram: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, rompe il silenzio su Instagram, portando alla luce un rapporto difficile con la madre. La 19enne ha pubblicato nelle Stories un post che lascia poco spazio all’interpretazione, proprio mentre Barbara D’Urso, nel corso del programma Live, intervistava la ballerina americana.

“Perché non le chiedete dove sono le altre due figli?” ha scritto Jacqueline taggando proprio la conduttrice. Heather Parisi oggi vive a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin da cui ha avuto a cinquant’anni i gemelli Dylan ed Elizabeth. La showgirl è stata ospite di Live – Non è la D’Urso per raccontare un dramma del suo passato e svelare di essere stata, per ben sette anni, vittima di un compagno violento.

Un racconto durissimo e coraggioso al termine del quale la Parisi ha fatto entrare in studio il marito e i due figli. Presentando Umberto Maria Anzolin, Heather ha affermato: “In totale abbiamo sei figli”, parlando della sua famiglia allargata. A quanto pare però il rapporto della ballerina con le figlie, nate da precedenti legami, non è così buono.

La Parisi, arrivata al successo in Italia grazie a hit come Cicale e a programmi cult come Fantastico, nel nostro Paese ha trovato anche l’amore. Prima con l’imprenditore Giorgio Manenti, sposato nel 1993 e da cui ha avuto l’anno successivo la prima figlia, Rebecca. Poi con Giovanni Di Giacomo, un famoso ortopedico che gli ha regalato la secondogenita Jacqueline Luna.

Le due sorelle sono molto unite e su Instagram non è difficile vederle insieme. Sul suo profilo social spesso Jacqueline condivide scatti che la ritraggono insieme a Rebecca oppure al padre, mentre Heather Parisi è sempre assente. Fra le ultime foto, poi cancellata, una in cui le figlie della ballerina sorridono. Significativa la didascalia dove si legge: “Una mamma per sorella, da sempre e per sempre”.

Mentre Heather si sfogava dalla D’Urso, Jacqueline è intervenuta. Dopo aver scritto il commento in cui chiedeva alla conduttrice di fare luce sulle due figlie della Parisi, ha postato altri video che sono stati poi rimossi. “Ho rimosso i video per non fare lo stesso errore fatto l’anno scorso” ha spiegato, cercando di smorzare la polemica.