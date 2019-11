Live – Non è la D’Urso, la drammatica confessione di Heather Parisi. Il suo appello

editato in: da

Heather Parisi, per sua scelta, è sempre meno presente nella televisione italiana. Le sue apparizioni, però, sono sempre piene di sorprese e di rivelazioni. Questa volta, la showgirl ha deciso di accettare l’invito di Barbara D’Urso di partecipare a Live – Non è la D’urso insieme a tutta la sua famiglia.

Presenti in studio, quindi, Heather Parisi, il marito Umberto Maria Anzolin e i loro figli. La famiglia, che attualmente vive ad Hong Kong, si è seduta nel salotto di Barbara D’Urso per affrontare un tema delicato, ma anche molto emozionante: la maternità dopo i 50 anni. La showgirl, infatti, nel 2010 ha dato alla luce i gemelli Elizabeth e Dylan, nati grazie alla fecondazione assistita. Una scelta che, al tempo, aveva scatenato pesanti polemiche.

A difendere la scelta di ricorrere alla scienza per avere dei figli ci ha pensato, sin da subito, Umberto Maria Anzolin:

Quando due persone si amano – ha affermato – è abbastanza naturale decidere di avere figli. Non è qualcosa di clamoroso. Noi, fin dall’inizio, da quando è iniziata la nostra storia d’amore, abbiamo deciso di diventare genitori.

Non potevano mancare, ovviamente, domande circa la rivalità con Lorella Cuccarini, nata ai tempi di Fantastico. Le due, infatti, continuano a scambiarsi frecciatine, neanche troppo velate, e a tenere viva una guerra a distanza che, ciclicamente, torna al centro dell’attenzione e che divide i fan dell’una e dell’altra. La Parisi, però, ha preferito non rispondere alle domande sulla sua nemica. Ha, invece, voluto dichiarare qualcosa che non aveva mai detto.

Adesso mi sento molto protetta perché ho la sicurezza di un rapporto vero e, finalmente, ho la forza di dare coraggio alle donne che subiscono la violenza tra le mura domestiche. Anche io l’ho vissuta – ha confessato con le lacrime agli occhi – e sono riuscita a salvarmi. Ti senti sola, ti vergogni, ti subentra una rabbia interna. Le donne che subiscono violenza domestica possono capire. Voglio dare loro il coraggio di alzarsi e andare via di casa.

Tenendo stretta la mano di Barbara D’Urso, Heather Parisi ha raccontato il suo triste passato, le sensazioni provate e ha lanciato un appello a tutte le donne che stanno vivendo quello che è successo a lei:

Io mi sentivo un pugile con le mani legate. Sono stata, per sette lunghi anni, picchiata con sberle, calci e pugni. Mi chiamava gallina americana. Adesso mi sento forte. Da un giorno all’altro ho preso la borsa e non sono più tornata a casa. Non mi interessava dei soldi, della televisione. Me ne sono andata. Dovete fare così, dovete essere forti. Non è giusto che voi rimaniate chiuse, sole con la rabbia, dovete uscirne.

La Parisi, così, ha messo da parte il suo iconico sorriso per far conoscere una parte del suo passato, tenuta nascosta fino ad oggi. Serena, circondata dall’amore della sua attuale famiglia, è un simbolo di speranza per tutte quelle donne che, vittime di violenza, non riescono a immaginare un futuro alternativo.