Incidente in casa per Barbara D'Urso, che aggiorna i fan sulle sue condizioni: come si è infortunata la schiena

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Assente da quasi un anno dal piccolo schermo, in qualità di conduttrice, Barbara D’Urso continua a far parlare di sé. Il pubblico non l’ha mai dimenticata e attende con ansia il suo ritorno. Per il momento, però, i fan si sono dovuti accontentare della sua intervista concessa a Mara Venier a Domenica In.

Restano però attentissimi a tutti gli sviluppi della sua vita. Si sono infatti dimostrati in apprensione per le sue condizioni fisiche dopo l’incidente subito. Ha infatti ammesso di non riuscire di fatto a muoversi, dato il fortissimo dolore alla schiena.

Infortunio casalingo

Da quando Pier Silvio Berlusconi l’ha allontanata da Mediaset, decidendo di non rinnovare il suo contratto con Mediaset, Barbara D’Urso non ha mai smesso di offrire aggiornamenti costanti sul suo conto.

Dal viaggio all’estero per migliorare l’inglese ai suoi impegni a teatro, fino al suo stato di salute. Tra una storia e l’altra pubblicata su Instagram, infatti, ha lanciato questo messaggio: “Oggi vorrei dirvi che sono tre giorni che sono costretta a farmi punture di Voltaren e Muscoril. Ho la schiena completamente bloccata e non riesco a muovermi”.

Ma cos’è successo? Si è procurata un infortunio a causa di un gesto comune. Ha tentato di sollevare un vaso colmo d’acqua. Qualcosa è però andato storto. A 66 anni, Barbara D’Urso si mantiene in ottima forma, ma infortuni del genere sono cosa decisamente comune. Un gesto inconsulto e, nella migliore delle ipotesi, ci si becca una fastidiosa infiammazione. In questo caso, però, sembra che l’infortunio possa essere un po’ più gravoso.

Come sta Barbara D’Urso

La prima a essere sorpresa dall’accaduto è proprio la stessa Barbara D’Urso. La presentatrice conduce una vita molto attiva, eppure qualcosa di così banale l’ha costretta a restare bloccata a letto.

“Vedete amiche, una balla, fa sport, fa mille cose e non le succede nulla. Basta poi una stupidaggine e si finisce così. Mille acrobazie e poi basta sollevare un vaso pieno d’acqua per ritrovarsi con la schiena completamente bloccata”.

Tutto ciò non l’ha però convinta a rinunciare alle sue lezioni di danza. Sempre su Instagram, infatti, ha coinvolto in questa vicenda il suo insegnante. Ha voluto che spiegasse quali movimenti occorre evitare assolutamente per non fare la sua stessa fine, infortunandosi la schiena.

Un po’ di servizio pubblico, come per le famose istruzioni sul lavaggio delle mani al tempo della pandemia di Covid: “A casa almeno imparano, fai vedere come ci si deve piegare. Sulle ginocchia e mai sulla schiena. Eppure io sono una che fa piroette e movimento tutti i giorni. Ma sono una cretina”.

Che dire, dunque, una piccola disavventura con poche conseguenze, ce lo si augura. Tornerà di certo in forma e, il pubblico lo spera, troverà spazio dalla prossima stagione televisiva su una delle reti disponibili. Difficile oggi pensare alla Rai mentre è più probabile la tentazione Discovery.