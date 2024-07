Fonte: IPA Barbara D'Urso

In caldo giornata di luglio si è spento Roberto Bassanini. Artista e scenografo, creatore segreto di alcuni dei programmi più amati della televisione italiana. A darne la notizia Matteo Rivolta, a rivolgergli il saluto più toccante è la collega, ancor prima amica, Barbara D’Urso, che lo ha ricordato con un toccante post sui social.

Morto Roberto Bassanini, scenografo Mediaset

Roberto Bassanini è morto a soli 62 anni, colpito da un’emorragia celebrare, così come spiegato su Facebook da Matteo Rivolta, storico barman Mediaset. Nella rete fondata da Silvio Berlusconi, Bassanini ci lavorava da decenni nel ruolo di scenografo, artista dietro le quinte, immaginatore delle cornici dei volti più amati della televisione. La passione per l’arte e la scenografia di Bassanini nacque all’Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano. Terminati gli studi approdò a Mediaset come scenografo.

A lui si devono gli studi di trasmissioni come Domenica Live e Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso e del programma di approfondimento Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Negli ultimi anni si era recato in Spagna, reclutato da Pier Silvio Berlusconi nel team dell’espansione iberica dell’emittente televisiva. Non solo scenografo, Bassanini era un artista a tutto tondo e, seppur molto riservato, sul web condivideva i propri affascinanti lavori di arte digitale. Coloratissimi ed eleganti, così come gli studi da lui ideati.

Il messaggio di Barbara D’Urso

Per anni Roberto Bassanini è stato parte della squadra di Barbara D’Urso, scenografo di Domenica Live e Pomeriggio Cinque negli anni di maggior successo. Un professionista attento e capace, ma anche un uomo sensibile e un amico leale. Alla conduttrice, Bassanini è rimasto accanto anche quando Mediaset non l’ha voluta più. Tra i pochi a supportarla nel momento in cui tutti si sono dimostrati pronti a voltarle le spalle al momento opportuno.

“Ho il cuore spezzato. Per anni abbiamo lavorato insieme, scegliendo pezzo per pezzo le scenografie dei miei programmi. Un uomo dolcissimo. E anche nell’ultimo anno sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me, a sostenermi. Ciao Roberto, mancherai tanto”. Queste le parole di Carmelita, che sui suoi profili social ha ricordato l’amico scomparso.