Barbara D’Urso “torna in TV su Rai 1, un nuovo capitolo nella sua carriera”

Secondo un'indiscrezione, Barbara D'Urso avrebbe già in cantiere un nuovo progetto su Rai 1, in partenza il prossimo maggio

C’è chi lo spera da mesi, chi al contrario sta bene così. Quel che è certo è che un ritorno in TV di Barbara D’Urso con un programma tutto suo sarebbe davvero un bel colpo per i telespettatori. Da quando ha lasciato – o meglio, è stata defenestrata – da Mediaset se ne sono dette di ogni, ma forse qualcosa si sta davvero muovendo. Stando all’indiscrezione del direttore di Novella 2000, il giornalista Roberto Alessi, il ritorno è vicino e già a maggio 2025 potremmo vederla in Rai.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione sul nuovo programma in Rai

Roberto Alessi ha definito la notizia una “TV bomb” e, in effetti, se venisse confermata lo sarebbe, eccome. Il giornalista, tramite Mow Magazine, ha anticipato lo “scoop” in copertina su Novella 2000, spiegando che per Barbara D’Urso ci sarebbe già in cantiere un nuovo progetto televisivo in partenza nel 2025.

“Barbara d’Urso torna in TV, e torna su Rai 1, con un progetto pilota che potrebbe vedere la luce già a maggio, in un momento un po’ particolare, fuori dalle fasce di garanzia pubblicitaria, cosa che concede una maggior libertà creativa. Me lo danno per certo, ma è una notizia che potrebbe essere anche smentita”, si legge.

A corredo della news, però, anche una doverosa precisazione da parte del direttore di Novella 2000, dato che manca l’ufficialità: “Nulla è ufficiale, nulla è confermato, perché per ora è tutto molto molto riservato e giustamente: chi capitana un’azienda così complessa come la Rai è più che prudente prima di dare una notizia. D’altra parte la Rai è il più grande contenitore e creatore culturale che abbiamo in Italia, una delle televisioni più ammirate e amate anche in Europa e nel mondo (e non sto esagerando, e basta guardare le altre televisioni, comprese quelle tedesca e inglese, per capire il livello della Rai)”.

Un nuovo capitolo nella carriera di Barbara D’Urso

Alessi definisce, giustamente, “questa opportunità in Rai” come “un nuovo capitolo nella sua carriera”, che l’ha vista per moltissimi anni tra i volti di punta di Mediaset. I rapporti col Biscione si sono interrotti bruscamente e la Rai, dal canto suo, ha sin da subito iniziato a “corteggiarla” spudoratamente, proponendole diverse ospitate che, infine, la conduttrice ha accettato.

Basti menzionare la sua partecipazione a Domenica In, dove ha rilasciato la prima intervista esclusiva ai microfoni di Mara Venier. Non molto tempo dopo è arrivata anche l’ospitata a Ballando con le Stelle, di cui si era vociferato per mesi: Milly Carlucci è riuscita ad accaparrarsela come ballerina per una notte e l’esibizione, unita ai video di presentazione in cui lanciava delle belle frecciatine a Mediaset (indimenticabile il suo “Guardando la televisione adesso, il trash non c’è più? Io non ci sto più in televisione, momentaneamente, è sparito il trash. Sono magica”), è stata seguitissima dal pubblico.

La conduttrice, attualmente impegnata con la sua tournée teatrale, non ha commentato l’indiscrezione sul nuovo programma in Rai. Sarà un po’ per scaramanzia, ma anche per non cantar vittoria prima che vi sia la certezza assoluta che il progetto vada in porto: una professionista come la D’Urso conosce bene i meccanismi televisivi e certamente saprà agire nel suo pieno interesse. Col cuore, come sempre.