Il Paradiso delle Signore 11, quando inizia, new entry e anticipazioni trama

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vanessa Gravina

Il 22 maggio Il Paradiso delle Signore ha chiuso i battenti, salutando i telespettatori con le ultime puntate della decima stagione. Lo stop infatti sarà momentaneo: Il Paradiso delle Signore 11 è già stato confermato e arriverà prima di quanto immaginiamo.

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 11

La fiction ambientata in un centro commerciale negli anni Sessanta tornerà sul piccolo schermo a settembre, con nuovi colpi di scena, amori e intrighi. La serie, trasmessa inizialmente in prima serata, nel corso degli anni è riuscita a conquistare i telespettatori, diventando un appuntamento fisso nel pomeriggio. Sono tantissime le persone che seguono con affetto le vicende de Il Paradiso delle Signore: i numeri parlano chiaro e la Rai non ha alcuna intenzione di rinunciare ad un prodotto televisivo che funziona e appassiona.

La stagione numero 11 infatti sarebbe già in produzione e gli attori dello show sarebbero già arrivati sul set per girare. Il ritorno sulla Rai avverrà molto presto. La data di inizio de Il Paradiso delle Signore 11 sarebbe prevista per il prossimo 7 settembre 2026.

Per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction dunque i fan dovranno attendere la fine dell’estate. Nel frattempo al posto dello show andranno in onda La Volta Buona di Caterina Balivo e La vita in diretta di Alberto Matano. I programmi si allungheranno per coprire l’assenza de Il Paradiso delle Signore in attesa del ritorno del longseller.

Anticipazioni puntate Il Paradiso delle Signore 11

Dove eravamo rimasti? In attesa di scoprire l’undicesima stagione è il caso di fare un recap su ciò che era accaduto nella decima stagione. Il finale de Il Paradiso delle Signore 10 infatti aveva lasciato aperte molte questioni, provocando più di un interrogativo.

Il momento più intenso dell’ultimissima puntata ha visto come protagonista Rosa che, dopo aver rischiato di perdere la gamba, fra la vita e la morte, si è salvata. Marcello è sempre rimasto al suo fianco e sarà proprio lui, mentre le stringe la mano, a cogliere un movimento. Il finale ha lasciato intendere che per Rosa e Marcello ci potrebbe essere un futuro dopo distanze e dolori.

Intenso anche il confronto con Adelaide che, sul finale, ha deciso di accettare il rapporto fra i due, incontrando Rosa in ospedale e confessando a Umberto, tornata a Villa Guarnieri, di sentirsi finalmente sollevata. Una scena che potrebbe anticipare degli sviluppi futuri.

Nella prossima stagione scopriremo anche cosa accadrà fra Odile e Matteo. Dopo tante incomprensioni infatti nell’ultima puntata è arrivato un attesissimo bacio, scambiato in Galleria. Il momento romantico è stato segnato da tanti interrogativi e dall’incertezza riguardo il loro rapporto. Come si svilupperà lo scopriremo solo nella prossima stagione.

Irene e Johnny hanno invece lasciato Milano, regalandosi un nuovo inizio e ottenendo l’approvazione dei propri cari, pronti a vivere una nuova avventura in Africa. Hanno invece scelto di restare Marta ed Enrico, confermando un rapporto forte e solido.

Ne Il Paradiso delle Signore 11 la trama virerà sul mistero della paternità legato ad Odile. I telespettatori inoltre scopriranno qualcosa di più sul legame fra Matteo e Odile. Nell’undicesima edizione ci saranno anche Concetta e Ciro Puglisi, mentre Rosa Camilli dovrebbe avere un ruolo ridotto, pur restando nello show.