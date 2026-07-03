Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni ufficiali: torna Riccardo, nuova nemica per Adelaide

Dal 7 settembre torna su Rai 1 Il Paradiso delle Signore con l'undicesima stagione: arrivano Elisa e la famiglia Corsi, mentre il ritorno di Riccardo Guarnieri cambia tutto

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Ufficio Stampa Il Paradiso delle Signore Adelaide de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare in tv con l’undicesima stagione. La data ufficiale di ripartenza è quella di lunedì 7 settembre, come sempre al consueto orario delle 16.10. Con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, sono arrivate le prime anticipazioni sulle nuove puntate, che vedono al centro della scena ancora una volta la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Ma anche tanti nuovi arrivi, qualche addio ormai appurato e un gradito ritorno per i fan della serie: quello di Riccardo Guarnieri, interpretato da Enrico Oetiker.

Le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 11

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, ambientate nel 1967, promettono di rivoluzionare gli equilibri del grande magazzino milanese con nuovi personaggi, antiche rivalità e un ritorno destinato a cambiare tutto.

Tra colpi di scena, amori, intrighi e misteri, la soap di successo si prepara a una stagione ricca di sorprese. Pronta a riscattarsi dell’ultima, decisamente sottotono rispetto al passato.

Al vertice del Paradiso restano Roberto, Marta e Marcello, con Matteo impegnato nella gestione della contabilità. Le vere novità, però, arrivano dal reparto vendite.

A prendere il posto di Irene Cipriani come capocommessa arriva Elisa, una donna rigorosa, metodica e poco incline ai compromessi. Il suo stile severo cambia immediatamente il clima tra le Veneri, imponendo nuove regole e un ritmo di lavoro molto più disciplinato.

Insieme al fratello Valter, assunto come magazziniere, Elisa custodisce un segreto che potrebbe sconvolgere il Paradiso e coinvolgere molti dei personaggi principali.

Nel frattempo fanno il loro ingresso anche due nuove Veneri. Lia, ospite della famiglia di Ciro e Concetta, è brillante, impulsiva e costringe Mimmo a cederle la propria stanza. Accanto a lei arriva Simona, una ragazza timida che nasconde un talento destinato a emergere nel corso della stagione.

L’anticipazione sembra chiarire che ormai la storia d’amore tra Agata e Mimmo sia giunta al capolinea: lei lontana da casa come la sorella Maria mentre lui a Milano, pronto a vivere nuove avventure dentro e fuori la Caffetteria Amato.

Intanto Delia e Gianlorenzo continuano a organizzare il loro matrimonio, mentre Irene e Johnny rientrano a Milano dopo un lungo viaggio con il sogno di mettere da parte il denaro necessario per ripartire verso nuove avventure.

Dopo l’uscita di scena dei fratelli Marchesi, resta Odile a guidare la Galleria Milano Moda in un momento particolarmente delicato. L’azienda attraversa infatti una profonda crisi economica ma potrebbe essere salvata dall’arrivo della potente famiglia Corsi.

A guidarla è Carla Corsi, imprenditrice determinata e abilissima negli affari, pronta a investire nella GMM ma a una condizione ben precisa: diventare socia dell’azienda e ottenere un posto da stilista per il figlio Iacopo.

Con lei arrivano anche la figlia Diana e un antico rancore nei confronti di Adelaide, destinato a riemergere con forza. Le anticipazioni, però, mantengono il massimo riserbo sulle origini di questo conflitto. Il passato che lega Carla e Adelaide resta avvolto nel mistero e promette di diventare uno dei grandi enigmi della stagione.

Nel frattempo, tra Carla e Umberto prenderà forma una sottile partita fatta di strategie, alleanze e continui colpi di scena. Tra le sorprese più attese dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore c’è senza dubbio il ritorno di Riccardo Guarnieri.

Il figlio di Umberto rientra improvvisamente a Milano, ma il suo ritorno non ha nulla di sereno. Gli spoiler lasciano intendere che il giovane sia in fuga da qualcosa o da qualcuno, senza svelare ulteriori dettagli.

La sua ricomparsa finirà inevitabilmente per sconvolgere gli equilibri della famiglia Guarnieri e potrebbe intrecciarsi con le nuove tensioni che stanno attraversando la Galleria Milano Moda.

Riccardo, tra l’altro, pare tornerà da solo, senza l’amata Nicoletta Cattaneo e la loro bambina, la piccola Margherita.

I nuovi attori de Il Paradiso delle Signore 11

Tra le new entry del cast de Il Paradiso delle Signore, spiccano Lavinia Longhi e Ksenia Borzak, due attrici emergenti e pronte a farsi conoscere dal grande pubblico.

Fuori dal cast Nicoletta Di Bisceglie, che ha indossato negli ultimi anni i panni di Rosa Camilli. Confermata, invece, Francesca Valtorta, che presta il volto all’imprenditrice Valeria Craveri. Non mancheranno poi i fratelli Cesare e Rebecca Brugnoli. Ancora incerto il destino di Simone Montedoro, alias Fulvo Rinaldi e sua figlia Caterina.