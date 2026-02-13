Il Paradiso delle Signore si allunga, nel 2026 finirà più tardi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Vanessa Gravina

Importante novità in arrivo per i fan de Il Paradiso delle Signore. La decima stagione della popolare soap pomeridiana di Rai Uno non chiuderà i battenti i primi di maggio, come negli anni precedenti, ma proseguirà almeno fino alla fine del mese. Dunque più puntate con la Contessa, Roberto, Marcello e tutti gli altri amati volti della serie ambientata negli anni Sessanta.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 10

Dunque, si accorcia la pausa estiva de Il Paradiso delle Signore, che è sempre durata praticamente tre mesi. Troppi per una televisione dove la concorrenza è tanta e più spietata che mai.

La decima stagione si allunga fino al 22 maggio. Come spiegano fonti interne alla Rai, la decisione nasce dalla necessità di contenere la concorrenza di Mediaset nella fascia pomeridiana.

Lo scorso anno, durante la lunga pausa estiva de Il Paradiso delle Signore, Canale 5 ha ottenuto ascolti record con la dizi turca La forza di una donna, riuscendo a conquistare parte del pubblico abituale della soap Rai.

Questo ha portato, insieme a trame poco convincenti, ad un drastico calo degli ascolti de Il Paradiso delle Signore, che però per il momento è confermato dalla Rai con l’appuntamento giornaliero alle 16, fino alla fine di maggio.

La scelta strategica punta a mantenere saldo il pubblico de Il Paradiso delle Signore e a offrire un numero maggiore di episodi, riducendo lo spazio alla concorrenza turca, che spopola sulla rete del Biscione.

Resta però da vedere se questo allungamento sarà sufficiente a rilanciare i dati Auditel e a convincere i vertici Rai a confermare l’undicesima stagione, che al momento non è ancora chiara se si farà oppure no.

Il Paradiso delle Signore a rischio cancellazione?

L’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore sta mostrando alcuni, forse troppi, segnali di stanchezza. E il pericolo cancellazione è praticamente dietro l’angolo. A pesare sulla situazione delle scelte autoriali che non sono particolarmente piaciute al pubblico.

Come la fine della storia d’amore tra la Contessa Adelaide e Marcello Barbieri. La conseguente follia della nobildonna, interpretata magistralmente da Vanessa Gravina, ha sicuramente rovinato il percorso degli ultimi anni del personaggio.

Le new entry del cast – tra cui Simone Montedoro – non hanno poi convinto più di tanto, così come l’assenza di intrigo e pathos. Tutto troppo piatto, monotono e ripetitivo. Evoluzioni che non arrivano mai, come la storia dei fratelli Marchesi – ops Guarnieri – che agiscono nell’ombra senza però mai rendersi protagonisti di qualcosa di davvero memorabile.

Da non sottovalutare il peso della recitazione, non proprio brillante, di alcuni giovani attori. Ben lontani i tempi di Pietro Mori, Luca Spinelli e Dante Romagnoli, che non lasciavano indifferenti con il loro fascino.

Senza dimenticare la combattiva Teresa Iorio, l’intesa tra il ragionier Cattaneo e la capo commessa Clelia e le tante risate in magazzino con Armando e Rocco.

Il messaggio è chiaro: urge un deciso cambio di rotta per tornare a incuriosire, come si deve, il pubblico.

Anche in un virtù di quel 1968 sempre più vicino: un anno che ha segnato un profondo cambiamento in Italia, mettendo in discussione ogni aspetto della società e travolgendo con la sua energia un’intera generazione. Un cambiamento di cui oggi necessita pure Il Paradiso delle Signore.