Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 5 maggio 2026: Irene e Johnny pronti a scappare insieme

Ufficio stampa Rai Irene de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 161. Ecco le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026

Nella puntata precedente di lunedì 4 maggio

Irene riceve il regalo di nozze dalle Veneri e ne resta colpita. Delia sembra aver scelto l’amore, mentre Marcello stupisce Rosa con un gesto romantico che riaccende la loro storia. Ettore parte per Londra lasciando la sorella a Milano. Umberto e Adelaide credono di essersi finalmente liberati dei Marchesi. Nel frattempo, Greta attira Odile in una trappola e telefona a Villa Guarnieri chiedendo un incontro ad Adelaide.

Anticipazioni della puntata del 5 maggio 2026

Irene e Johnny sono pronti a partire insieme per un lungo viaggio, ma al Paradiso le Veneri dovranno gestire l’assenza della loro capocommessa. Cesare, intanto, cerca di affrontare il dolore dell’abbandono con dignità. Nel frattempo, Matteo è riuscito a liberare Odile, accolta con tutto l’affetto possibile dai familiari e dagli amici. La ragazza, però, è tormentata dai brutti ricordi e vuole cancellare qualsiasi traccia lasciata dai Marchesi.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 4 all’8 maggio.