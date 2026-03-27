Scopri cosa sono i grani di miglio che possono comparire sulla pelle del viso, da cosa sono provocati e che prodotti utilizzare per prevenirne la formazione o eliminarli.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Come eliminare i grani di miglio dalla pelle

I grani di miglio, o milia, rappresentano un inestetismo caratterizzato dalla formazione di piccole palline bianco-giallastre sotto la cute e in prossimità di occhi e zigomi. Si tratta di veri e propri inestetismi, che non hanno processi infiammatori e non risultano pericolosi per la salute. Non basta utilizzare i classici prodotti antiacne per liberarsene, poiché a differenza dei brufoli, che contengono al loro interno sebo, i grani di miglio si formano per accumuli di cheratina sotto lo strato cutaneo.

La loro comparsa può essere legata a diversi fattori: uso di cosmetici troppo occlusivi, esposizione solare, scarsa esfoliazione o alterazioni del turnover cellulare. Per questo motivo è necessario un approccio specifico con prodotti esfolianti e capaci di rimuovere le cellule morte presenti sullo strato più superficiale della cute e aiutare a combattere e prevenire queste piccole formazioni antiestetiche.

All’interno di questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo diverse formulazioni con effetto esfoliante, capaci di aiutare a prevenire ed eliminare i grani di miglio della pelle.

Rimedi per i grani di miglio: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Per affrontare al meglio la problematica antiestetica dei grani di miglio sulla pelle del viso è importante scegliere prodotti che siano in grado di preservare e ripristinare la barriera cutanea, aiutando a rinnovarsi e ad eliminare le cellule morte. Tra gli ingredienti maggiormente presenti in questo tipo di formulazioni ritroviamo:

Acidi esfolianti (AHA e BHA)

Gli alfa-idrossiacidi (come acido glicolico e lattico) agiscono sullo strato più superficiale della pelle, stimolando il turnover cellulare e favorendo il distacco delle cellule morte. I beta-idrossiacidi (come l’acido salicilico) penetrano nei pori, aiutando a liberare le impurità. Sono più adatti in caso di acne, ma risultano comunque utili per il benessere cutaneo.

Retinoidi e derivati della vitamina A

Favoriscono il ricambio cellulare e riducono la formazione di microcisti. Sono tra gli attivi più efficaci, ma vanno usati con gradualità e facendo attenzione al periodo e all’esposizione al sole.

Niacinamide

Regola la produzione di sebo, migliora la texture cutanea e contribuisce a prevenire l’ostruzione dei pori.

Acido ialuronico

Non agisce direttamente sui grani di miglio, ma mantiene la pelle idratata senza occludere, evitando l’uso di creme troppo pesanti e occludenti.

Detergenti esfolianti delicati

Fondamentali per una pulizia quotidiana che non alteri la barriera cutanea ma aiuti a prevenire accumuli di cheratina.

Ciò che bisogna evitare è, invece, l’utilizzo di creme con una texture molto grassa e oli, soprattutto nella zona degli zigomi e del contorno occhi, che sono particolarmente sensibili alla formazione dei grani di miglio. Inoltre, sarebbe opportuno effettuare delle sedute settimanali di esfoliazione della cute.

I migliori prodotti contro i grani di miglio

Ecco alcuni prodotti da applicare sulla pelle per combattere il fenomeno dei grani di miglio sul viso:

Yepoda The Purify Hero – Siero esfoliante con AHA e BHA

Un siero esfoliante completo che combina AHA e BHA per agire sia in superficie che in profondità. Gli AHA favoriscono il rinnovamento cellulare, mentre il BHA libera i pori ostruiti, rendendolo ideale per contrastare i grani di miglio. Contiene anche ingredienti lenitivi che riducono il rischio di irritazione, rendendolo adatto anche a chi si avvicina agli acidi esfolianti. Perfetto da utilizzare la sera, 2-3 volte a settimana.

Da preferire rispetto ad altri sieri perché combina più attivi in una sola formula bilanciata.

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Peeling AHA 30% + BHA 2% – Trattamento intensivo

Questo peeling ad alta concentrazione è pensato per un’azione d’urto. L’acido glicolico al 30% esfolia intensamente la superficie cutanea, mentre il BHA agisce nei pori. È ideale per chi ha già esperienza con gli acidi e vuole trattare grani di miglio persistenti. Va utilizzato solo 1 volta a settimana e lasciato in posa per pochi minuti.

Da preferire quando si desidera un effetto rapido e visibile sulla texture della pelle.

Dermfree detergente viso esfoliante purificante

Un detergente quotidiano arricchito con agenti esfolianti delicati, ideale per mantenere la pelle libera da accumuli di cheratina. Aiuta a prevenire la formazione di nuovi grani di miglio grazie alla pulizia profonda ma non aggressiva. Ottimo per uso quotidiano, mattina e sera.

Da preferire per la prevenzione, perché agisce in modo costante senza irritare.

Dermfree detergente Viso Esfoliante Purificante Detergente quotidiano per impurità e pelle mista

Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

Uno dei prodotti più apprezzati per la sua efficacia e delicatezza. L’acido salicilico al 2% penetra nei pori e aiuta a sciogliere le impurità. Perfetto per uso frequente (anche a giorni alterni), è ideale per prevenire la formazione di grani di miglio, soprattutto su pelli miste o grasse.

Da preferire rispetto ad altri esfolianti perché è efficace ma ben tollerato anche nel lungo periodo.

Come e quando applicare questi prodotti

Per ottenere i migliori risultati per il benessere della cute è necessario saper inserire questi prodotti nella propria routine quotidiana.

Cosa usare la mattina:

Detergente delicato o esfoliante leggero

Siero idratante (acido ialuronico)

Crema leggera non comedogenica

Protezione solare SPF 30-50

Cosa usare la sera:

Detersione accurata

Esfoliante chimico (2-3 volte a settimana)

Siero attivo (niacinamide o retinoidi, se tollerati)

Crema idratante leggera

Qualora i grani di miglio fossero numerosi e persistenti sulla cute, senza scomparire anche in seguito all’uso di esfolianti e di una beauty routine specifica, si rende necessaria la rimozione di questi inestetismi da parte del dermatologo.

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