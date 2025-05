Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Brufoli infiammati e acne rappresentano uno dei disturbi cutanei più frequenti in adulti e adolescenti. Questa problematica caratterizzata da arrossamenti, gonfiori e talvolta dalla formazione di piccole cicatrici, può essere causa di disagi non solo fisici ma anche psicologici. Per poter affrontare la pelle impura e a tendenza acneica è necessario utilizzare un detergente specifico, ma soprattutto una crema per acne che abbia un’azione mirata contro l’infiammazione e la normalizzazione della produzione di sebo. È proprio l’esacerbata produzione di questa componente grassa della pelle ad occludere i pori e a favorire la proliferazione di microbi responsabili dell’acne. Tra gli ingredienti più utilizzati all’interno di queste formulazioni troviamo il perossido di benzoile, l’acido salicilico o sostanze lenitive come la niacinamide e lo zolfo. In questa guida cercheremo di capire quale formulazione può essere più adatta al proprio tipo di acne e valuteremo alcuni dei migliori prodotti presenti in commercio

Creme per acne e brufoli infiammati: come sceglierle e quali sostanze sono utilizzate

Per poter selezionare la crema giusta per affrontare l’acne infiammata del viso o del corpo è necessario valutare alcuni aspetti fondamentali:

Tipologia di acne: esiste l’ acne comedonica con punti neri e comedoni, oppure l’ acne infiammatoria con piccole papule o pustole e, infine, l’ acne cistica (la più severa).

esiste l’ con punti neri e comedoni, oppure l’ con piccole papule o pustole e, infine, l’ (la più severa). Sensibilità cutanea: pelli secche o sensibili richiedono formulazioni molto più delicate rispetto a pelli grasse o miste.

pelli secche o sensibili richiedono formulazioni molto più delicate rispetto a pelli grasse o miste. Comedogenicità: bisogna sempre preferire prodotti “non comedogenici”, in modo da evitare l’ostruzione dei pori.

bisogna sempre preferire prodotti “non comedogenici”, in modo da evitare l’ostruzione dei pori. Veicolo cosmetico: non tutte le formulazioni topiche sono uguali e, infatti, i gel su base acquosa sono indicati per pelli miste o grasse, mentre le creme più nutrienti sono adatte per le pelli miste o secche.

Principi attivi più efficaci:

Perossido di benzoile : antibatterico e cheratolitico, riduce i batteri responsabili dell’acne, come P. acnes e aiuta a staccare le cellule morte dallo strato più superficiale della cute.

: antibatterico e cheratolitico, riduce i batteri responsabili dell’acne, come P. acnes e aiuta a staccare le cellule morte dallo strato più superficiale della cute. Acido salicilico : beta-idrossiacido esfoliante, penetra nel poro e scioglie il sebo accumulato.

: beta-idrossiacido esfoliante, penetra nel poro e scioglie il sebo accumulato. Acido azelaico : antinfiammatorio e antibatterico, uniforma l’incarnato e schiarisce le macchie post-acne.

: antinfiammatorio e antibatterico, uniforma l’incarnato e schiarisce le macchie post-acne. Niacinamide (vitamina B3): lenitiva, regola la produzione di sebo e rinforza la barriera cutanea.

(vitamina B3): lenitiva, regola la produzione di sebo e rinforza la barriera cutanea. Zolfo : azione sebo-assorbente e antibatterica, ottimo per pelli molto grasse.

: azione sebo-assorbente e antibatterica, ottimo per pelli molto grasse. Retinoidi topici (adapalene, tretinoina): accelerano il ricambio cellulare e prevengono la formazione di comedoni.

Nota bene: molte di queste formulazioni possono provocare secchezza cutanea e rendere la pelle fotosensibile. Per tale ragione è necessario evitare l’esposizione al sole in seguito al loro utilizzo.

Le migliori creme per acne e brufoli infiammati

Di seguito sono elencati 5 tra i migliori prodotti per l’acne e i brufoli infiammati, con diverse formulazioni e adatti alle diverse fasi della manifestazione acneica:

La Roche-Posay Effaclar Duo (+) Trattamento Imperfezioni

Formulazione a base di Niacinamide 1,5% e LHA (esfoliazione mirata) per pelli miste-grasse. Combatte spot e macchie scure post-brufolo, migliora la texture e idrata senza appesantire. Ideale per chi cerca un’azione doppia: spot treatment e prevenzione.

Azelaico & Salicilico – Crema Equilibrante Naturale

Contiene acido azelaico 10% ed acido salicilico 2%, un connubio antinfiammatorio ed esfoliante. Ad arricchire la formula, estratti vegetali lenitivi (camomilla, aloe) per ridurre rossori e irritazioni. Perfetta per pelli sensibili soggette a brufoli e arrossamenti diffusi.

Eucerin DermoPurifyer Trattamento Multi-Attivo

Kit completo con crema giorno e notte, a base di Licochalcone A, Acido Salicilico e LHA. Riduce visibilmente imperfezioni, previene nuovi comedoni e regola il sebo. Sostanzialmente un trattamento “step by step” per risultati professionali.

Rilastil Acnestil Trattamento Anti-Imperfezioni

Formula concentrata con Perossido di Benzoile 5% e Zinco per azione antibatterica e lenitiva. Aiuta a seccare rapidamente i brufoli infiammati e a normalizzare il microbioma cutaneo. Da usare come spot treatment sulle lesioni più attive.

Dermosan Crema allo Zolfo

Contiene Zolfo colloidale 10% e Olio di Mandorle Dolci per un’azione sebo-assorbente e lenitiva. Diminuisce l’infiammazione, favorisce la desquamazione delle cellule morte e riduce il brufolo. Ideale per pelli molto “oleose” e con impurità ricorrenti.

Come e quando applicare queste creme

Il trattamento e la cura dell’acne richiedono costanza e metodicità nell’utilizzo dei diversi prodotti dermatologici consigliati.

Detersione delicata: usa un detergente specifico per pelli acneiche, mattina e sera. Qualora questo detergente fosse troppo aggressivo, è possibile chiedere al proprio medico una formulazione più delicata e rispettosa del proprio tipo di cute. Applicazione del trattamento: Spot treatment (Rilastil, Effaclar Duo, Azelaico), ovvero applicazione di una piccola quantità di prodotto solo sulle lesioni, 1–2 volte al giorno.

(Rilastil, Effaclar Duo, Azelaico), ovvero applicazione di una piccola quantità di prodotto solo sulle lesioni, 1–2 volte al giorno. Cura globale (Eucerin kit, Dermosan), che prevede l’applicazione su viso e collo in modo uniforme, preferibilmente la sera per massima efficacia notturna. Protezione solare (diurna): fondamentale se usi retinoidi o esfolianti, per prevenire iperpigmentazioni. Durante la stagione estiva è opportuno proteggere la pelle con filtri solari non comedogenici, in modo da evitare che la pelle si secchi eccessivamente e generi la cosiddetta “acne da rientro”. Costanza: i primi miglioramenti si vedono dopo 4–6 settimane.

Conclusione

Qualora la manifestazione acneica dovesse persistere o addirittura peggiorare, generando forme di acne nodulo-cistica, sarà opportuno rivolgersi al proprio medico dermatologo per ricevere trattamenti specifici e con un effetto più intensivo. Bisogna, inoltre, ricordare che l’acne è un fenomeno che molto spesso deriva da squilibri ormonali tipici del periodo dell’adolescenza o da patologie come la sindrome dell’ovaio policistico.

