iStock Ragazza che applica crema viso anti-macchie

Le macchie solari sul viso sono degli inestetismi molto comuni dopo esposizioni prolungate al sole, soprattutto se non protette con un adeguato filtro solare. Chiamate anche iperpigmentazioni post attiniche, queste macchie si vengono a creare come delle vere e proprie discromie irregolari su fronte, zigomi e sopra il labbro superiore. Ovviamente non si tratta di una problematica esclusivamente estetica, ma è un segnale più profondo: la pelle è stata danneggiata dai raggi UV e lo manifesta con la comparsa di queste piccole variazioni di colore cutaneo. Il principale rimedio rimane la prevenzione, ma esistono anche numerosi prodotti cosmetici con all’interno attivi schiarenti, che aiutano a migliorare e uniformare l’incarnato. In questo articolo analizzeremo le sostanze presenti in queste formulazioni e capiremo quali sono alcuni dei prodotti migliori per combattere le macchie sul viso presenti in commercio.

Creme antimacchia: come sceglierle e quali sostanze sono utilizzate

Per trattare efficacemente le macchie solari che si vengono a formare sul viso è necessario scegliere delle formulazioni cosmetiche con attivi specifici dotati di azione depigmentante e schiarente. Tra questi troviamo:

Niacinamide: chiamata anche vitamina B3, è una molecola idrosolubile che riduce l’iperpigmentazione e favorisce la compattezza e l’elasticità cutanea.

chiamata anche vitamina B3, è una molecola idrosolubile che riduce l’iperpigmentazione e favorisce la compattezza e l’elasticità cutanea. Acido tranexamico: si tratta di una sostanza che contrasta l’effetto della tirosinasi e riduce quindi le macchie infiammatorie post-esposizione solare.

si tratta di una sostanza che contrasta l’effetto della tirosinasi e riduce quindi le macchie infiammatorie post-esposizione solare. Vitamina C: è un potente antiossidante che è presente all’interno di moltissimi sieri e creme per il viso ad azione illuminante.

è un potente antiossidante che è presente all’interno di moltissimi sieri e creme per il viso ad azione illuminante. Acido glicolico e mandelico: sono due molecole acide che favoriscono l’esfoliazione progressiva della pelle e il turnover cellulare, permettendo di allontanare le cellule vecchie.

sono due molecole acide che favoriscono l’esfoliazione progressiva della pelle e il turnover cellulare, permettendo di allontanare le cellule vecchie. Acido salicilico: si tratta di una molecola presente all’interno di prodotti per pelli miste, impure o con pori dilatati, capace di migliorare la texture e il tono nella pelle.

si tratta di una molecola presente all’interno di prodotti per pelli miste, impure o con pori dilatati, capace di migliorare la texture e il tono nella pelle. Resorcinolo: un attivo con azione depigmentate e un effetto mirato sulle macchie localizzate a livello del viso.

Un buon trattamento per prevenire e combattere le macchie solari sul viso dovrebbe essere applicato tutti i giorni, preferibilmente nelle ore serali e seguito dall’applicazione della protezione solare al mattino. I filtri anti-UV dovrebbero essere utilizzati non solo d’estate, ma anche d’inverno e quando i raggi solari sembrano meno intensi. Inoltre, si ricorda che alcuni prodotti con azione schiarente e depigmentante non possono essere usati prima di esporsi al sole.

Le migliori creme antimacchia per il viso

Di seguito sono elencati 5 tra i migliori prodotti per schiarire e prevenire le macchie solari sul viso:

La Roche-Posay Mela B3 Siero Viso Intensivo Concentrato Antimacchie

Si tratta di un siero concentrato ideale per tutti i tipi di pelle (anche sensibili) a base di niacinamide al 10% e melasyl™. Questo attivo innovativo e brevettato agisce sulla formazione della melanina, uniformando l’incarnato e riducendo visibilmente le macchie generate dal sole, ma anche da smog o invecchiamento.

Caudalie Vinoperfect Siero Illuminante Anti-Macchie

Un best seller a base di viniferina, un principio attivo naturale estratto dalla linfa della vite, che risulta 62 volte più efficace della vitamina C nella riduzione delle macchie cutanee. La formula oil-free è adatta anche per le donne che affrontano la gravidanza. Grazie al profumo fresco e alla texture leggera, risulta ideale da usare mattina e sera.

Eucerin Anti-Pigment Dual Serum

Doppio siero con due formulazioni separate: una contiene thiamidol, l’altra acido ialuronico concentrato. Il thiamidol è un attivo brevettato da Eucerin che riduce l’attività della tirosinasi, enzima chiave nella sintesi della melanina, mentre l’acido ialuronico idrata e nutre la cute. L’uso quotidiano aiuta a ridurre le macchie esistenti e ne previene la ricomparsa.

Rilastil D-Clar Concentrato Antimacchia

Questo siero intensivo contiene acido mandelico, acido salicilico e un complesso depigmentante a base di Resorcinolo. Il rimedio agisce sia sull’iperpigmentazione diffusa che sulle macchie localizzate, con una forte azione di stimolazione del turnover cellulare. La texture è fluida e di facile assorbimento, ideale come trattamento serale.

SkinLabo Siero Antimacchie con Acidi e Vitamina C

Siero concentrato con una combinazione di acido mandelico, acido salicilico e vitamina C stabilizzata. La formula agisce sia in superficie che in profondità, migliorando la luminosità del viso e riducendo discromie pigmentarie. Indicato per pelli miste e grasse grazie alla texture leggera.

SkinLabo Siero Antimacchie Acidi esfolianti + Vitamina C

Come e quando applicare queste creme

Per ottenere l’effetto sperato da questi trattamenti schiarenti è necessario seguire regole ben precise all’interno della propria skincare quotidiana:

Al mattino è necessario detergere la pelle in modo delicato, applicando un siero antiossidante e concludere poi con una crema idratante e un filtro solare ad alta protezione (SPF 50+)

è necessario detergere la pelle in modo delicato, applicando un siero antiossidante e concludere poi con una crema idratante e un filtro solare ad alta protezione (SPF 50+) La sera va pulita la pelle con un detergente delicato, per poi applicare il siero antimacchia specifico con all’interno una delle sostanze sopra descritte. Una volta asciugato sarà possibile concludere la beauty routine con una crema lenitiva.

Per evitare la formazione di macchie solari sul viso è necessario anche evitare l’esposizione ai raggi del sole durante l’utilizzo dei trattamenti antimacchia, perché questi potrebbero reagire con gli UV e creare ulteriori discromie.

La durata del trattamento dipende molto dalla profondità delle macchie, ma in generale sono necessari circa 2 – 3 mesi di utilizzo continuativo di tali formulazioni per ottenere i primi risultati visibili.

Rivolgiti a un medico dermatologo o a un farmacista prima di acquistare un qualsiasi prodotto schiarente o antimacchia, in modo da scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze e al proprio tipo di pelle.

