Prendersi cura di noi significa anche scegliere i prodotti più adatti alla nostra pelle, che siano creme, olii o detergenti – infatti – è molto importante scegliere formulazioni che ci facciano stare bene e che agiscano sulla nostra tipologia di incarnato.

Come l’olio detergente, viso e corpo, per rigenerare e proteggere la pelle di Rilastil: si tratta di Xerolact, che ha un complesso idratante – relipidante ed è adatto a chi ha la pelle molto secca, irritata, a tendenza atopica. Inoltre, è perfetto per tutta la famiglia: lo possono usare i neonati, i bambini e adulti.

Il detergente viso e corpo che rigenera e protegge

Ci sono prodotti versatili e multifunzione, che vanno bene per tutta la famiglia: acquisti ottimi per chi preferisce ridurre al minimo le cose da avere in casa e scegliere praticità e qualità.

Uno di questi è Rilastil Xerolact, si tratta di un detergente con un formato oleoso e relipidante, nel senso che va a ripristinare il grasso della pelle, mentre rafforza la barriera cutanea e a combattere la secchezza. Infatti, è indicato per tutte le tipologie di incarnato, ma in maniera particolare per la detersione giornaliera di pelli secche, oppure fragili a tendenza atopica e soggette a prurito.

Lo può utilizzare tutta la famiglia: a partire dal neonato (tra l’altro promette di agire andando a ridurre la crosta lattea), per passare dal bambino e fino all’adulto.

Si tratta di un prodotto – dermatologicamente testato – che promette di idratare, detergere e di ripristinare la funzione batterica. Preserva la cute per circa 24 ore.

Come utilizzare l’olio detergente Xerolact di Rilastil

Questo olio detergente di Rilastil è una vera e propria coccola, perché va a pulire in maniera delicata la pelle del viso e del corpo, regalando una sensazione confortevole a chi la ha particolarmente secca, fragile e con problematiche di prurito.

La sua azione è quella di ripristinare la barriera cutanea, mentre offre idratazione alla pelle. L’uso è molto semplice e, proprio perché è indicata anche per i neonati, non fa bruciare gli occhi.

In caso di doccia, o di skincare routine del viso, l’olio Xerolact di Rilastil si deve applicare sulla cute bagnata, andando a massaggiarlo in maniera molto delicata. Proprio come si farebbe con qualsiasi altro prodotto detergente. Se, invece, si vuole optare per un bel bagno rilassante, la quantità da versare nella vasca è quella di cinque erogazioni, che vanno spruzzate durante il riempimento.

Un ottimo prodotto e anche molto amato come rivelano le tante recensioni positive. Infatti, ne vengono sottolineate alcune qualità, come il fatto di essere delicato sulla pelle e di riuscire a lasciarla morbida e vellutata, mentre si è meno soggetti al prurito. Tra gli altri aspetti che piacciono, a chi ha utilizzato Xerolact di Rilastil, vi sono la profumazione leggera e la consistenza oleosa che non fa schiuma. E il fatto che lascia la pelle morbida e idratata.

La coccola da usare tutti i giorni per viso e corpo, ma anche la scelta indicata a chi cerca prodotti versatili, per tutta la famiglia, di ottima qualità ed efficaci.

