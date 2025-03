Bagnoschiuma fatto in casa, i trucchi facili per averlo cremoso e profumato

Ecco come preparare il bagnoschiuma fatto in casa con ingredienti naturali. Idratante, profumato e delicato sulla pelle, è facile da realizzare e personalizzare

Fonte: iStock Bagnoschiuma fai da te

Preparare un bagnoschiuma fatto in casa è un’idea smart per prendersi cura di sé in modo naturale, economico e personalizzato. Molti bagnoschiuma commerciali contengono tensioattivi aggressivi che possono seccare e irritare la pelle, perché rimuovono anche il film idrolipidico protettivo.

Optando per un bagnoschiuma fai da te, sai esattamente cosa ti spalmi sulla pelle e puoi evitare ingredienti indesiderati. In più, realizzi un prodotto unico, con la profumazione e gli ingredienti idratanti che preferisci.

I vantaggi del bagnoschiuma fai da te

Fare il bagnoschiuma a casa comporta dei vantaggi non da poco. Innanzitutto, si usano ingredienti dermocompatibili e si evitano sostanze chimiche potenzialmente irritanti. La tua pelle beneficerà di detergenti più dolci e senza allergeni comuni.

Gli ingredienti di base costano poco e spesso li hai già in casa. Inoltre riduci gli sprechi, riutilizzando i flaconi e limitando l’uso di plastica e l’impatto ambientale.

Infine, puoi scegliere fragranze, oli e agenti nutrienti secondo le tue esigenze, creando un bagnoschiuma su misura per te. Se ami le note rilassanti della lavanda o quelle energizzanti degli agrumi, sarai tu a decidere l’aroma e l’effetto del tuo docciaschiuma.

Insomma, con il tuo bagnoschiuma fatto in casa avrai un prodotto per la doccia più genuino, rispettoso della pelle e anche del portafoglio. Vediamo allora quali sono gli ingredienti essenziali da procurarsi e come procedere passo passo per ottenere un bagnoschiuma cremoso e profumatissimo.

Ingredienti essenziali

Per realizzare un ottimo bagnoschiuma fai da te servono pochi ingredienti chiave, facilmente reperibili. Ognuno di essi apporta proprietà benefiche specifiche al prodotto finale:

Sapone base naturale . È la componente lavante principale. Scegli un sapone vegetale puro e delicato: il classico sapone di Marsiglia (ricavato da olio d’oliva o di cocco) è ideale come base. Un vero sapone di Marsiglia, privo di additivi sintetici, deterge in modo efficace ma dolce sulla pelle ed è considerato ipoallergenico ed emolliente. In alternativa vanno bene anche un sapone neutro artigianale o il sapone di Castiglia (sapone liquido naturale a base di oli vegetali).

. È la componente lavante principale. Scegli un sapone vegetale puro e delicato: il classico sapone di Marsiglia (ricavato da olio d’oliva o di cocco) è ideale come base. Un vero sapone di Marsiglia, privo di additivi sintetici, deterge in modo efficace ma dolce sulla pelle ed è considerato ipoallergenico ed emolliente. In alternativa vanno bene anche un sapone neutro artigianale o il sapone di Castiglia (sapone liquido naturale a base di oli vegetali). Oli essenziali . Sono il cuore della profumazione del nostro bagnoschiuma fatto in casa. Bastano poche gocce di oli essenziali naturali per ottenere un profumo piacevole e personalizzato, evitando fragranze artificiali. Oltre all’aroma, gli oli essenziali apportano anche proprietà benefiche: molti hanno azione antivirale, antinfiammatoria e antibatterica (funzionando anche come conservanti naturali)

. Sono il cuore della profumazione del nostro bagnoschiuma fatto in casa. Bastano poche gocce di oli essenziali naturali per ottenere un profumo piacevole e personalizzato, evitando fragranze artificiali. Oltre all’aroma, gli oli essenziali apportano anche proprietà benefiche: molti hanno azione antivirale, antinfiammatoria e antibatterica (funzionando anche come conservanti naturali) Miele . Questo ingrediente “goloso” non è solo un toccasana alimentare, ma anche un ottimo alleato per la pelle. Il miele è un umettante naturale ricco di vitamine, minerali ed enzimi : aiuta la pelle a trattenere l’idratazione e al tempo stesso la nutre in profondità. Inoltre, vanta proprietà antibatteriche e lenitive: applicato sulla cute, favorisce la guarigione e la morbidezza.

. Questo ingrediente “goloso” non è solo un toccasana alimentare, ma anche un ottimo alleato per la pelle. Il miele è un umettante naturale ricco di : aiuta la pelle a trattenere l’idratazione e al tempo stesso la nutre in profondità. Inoltre, vanta proprietà antibatteriche e lenitive: applicato sulla cute, favorisce la guarigione e la morbidezza. Aloe vera . Il gel di aloe vera è un vero must della cosmesi naturale. L’aloe ha notevoli proprietà lenitive, idratanti e antinfiammatorie sulla pelle. Aggiungerne qualche cucchiaio al bagnoschiuma fai-da-te significa ottenere un effetto idratante potenziato (perfetto per la pelle secca o irritata) e una texture più gelatinosa e piacevole.

. Il gel di aloe vera è un vero must della cosmesi naturale. L’aloe ha notevoli proprietà lenitive, idratanti e antinfiammatorie sulla pelle. Aggiungerne qualche cucchiaio al bagnoschiuma fai-da-te significa ottenere un effetto idratante potenziato (perfetto per la pelle secca o irritata) e una texture più gelatinosa e piacevole. Glicerina vegetale . Conosciuta anche come glicerolo, è un liquido denso di origine vegetale spesso usato nei cosmetici per le sue qualità emollienti. La glicerina è un potente umettante , cioè attira e trattiene l’acqua sulla pelle, prevenendo la secchezza.

. Conosciuta anche come glicerolo, è un liquido denso di origine vegetale spesso usato nei cosmetici per le sue qualità emollienti. La glicerina è un potente , cioè attira e trattiene l’acqua sulla pelle, prevenendo la secchezza. Oli vegetali nutrienti. Un bagnoschiuma cremoso che si rispetti può contenere anche una piccola quota di olio vegetale, per aumentare il potere nutriente e prevenire la pelle che “tira” dopo la doccia. Puoi usare ad esempio olio di mandorle dolci, di oliva o di cocco (meglio se spremuti a freddo e biologici).

Ricetta passo-passo per fare il bagnoschiuma fatto in casa

Realizzare il bagnoschiuma in casa è semplice e veloce. Di seguito troverai una ricetta base facile, che potrai modificare a piacere in base agli ingredienti di cui disponi e alle tue preferenze.

Prima di iniziare, assicurati di avere un contenitore pulito (ad esempio un vecchio flacone da 250-300 ml) dove conservare il tuo bagnoschiuma una volta pronto.

Ingredienti (per circa 250 ml di bagnoschiuma):

30 g di sapone naturale (Marsiglia o altro sapone vegetale);

100 ml di acqua oppure latte vegetale (es. latte di avena o di cocco, per extra cremosità);

2 cucchiai di miele;

2 cucchiai di gel di aloe vera puro;

1 cucchiaio di glicerina (opzionale, per maggiore morbidezza);

1 cucchiaino di olio vegetale a scelta (opzionale);

5-10 gocce di olio essenziale (lavanda, limone, rosa, ecc. a piacere).

Procedimento:

grattugia il sapone: prendi la barra di sapone naturale e riducila in scaglie sottili usando una grattugia o un pelapatate. Ti serviranno circa 30 grammi di scaglie di sapone per ottenere un flacone di bagnoschiuma; sciogli a bagnomaria: versa le scaglie di sapone in un pentolino aggiungendo circa 100 ml di acqua (meglio se tiepida) o, se preferisci, latte vegetale. Metti il pentolino dentro una casseruola più grande con un po’ d’acqua sul fondo (bagnomaria) e scalda il tutto dolcemente. Mescola man mano finché il sapone si dissolve completamente nel liquido, formando una sorta di “sapone liquido” base. Trucco: aggiungi in questa fase anche i 2 cucchiai di miele, così si scioglierà bene insieme al sapone. Il miele, sciogliendosi nel composto caldo, aiuterà ad amalgamare e addensare leggermente il bagnoschiuma; lascia riposare: una volta che le scaglie si sono sciolte e hai ottenuto un liquido omogeneo, spegni il fuoco. Aggiungi anche i 2 cucchiai di aloe vera gel mescolando bene. Ora lascia riposare il composto sapone-miele-aloe. Puoi travasarlo in una ciotola e coprirla, facendolo raffreddare e addensare per almeno un paio d’ore (volendo, anche tutta la notte va bene). Durante il raffreddamento noterai che la miscela si gelifica leggermente: è normale ed è il segreto per ottenere un bagnoschiuma più cremoso; frulla e profuma: trascorso il tempo di riposo, verifica la consistenza: dovrebbe essere tiepida/fredda e abbastanza viscosa. È il momento di renderla super soffice! Usa un frullatore a immersione per frullare il composto direttamente nella ciotola, per qualche minuto, fino a quando diventa liscio e cremoso. Questo incorpora aria e rende il bagnoschiuma più spumoso. A questo punto aggiungi le gocce di olio essenziale che hai scelto (circa 5-10 gocce in totale) e mescola ancora brevemente il tutto. Se desideri, puoi unire anche il cucchiaino di olio vegetale nutriente e/o la glicerina in questa fase finale, continuando a frullare finché tutti gli ingredienti sono ben amalgamati; conserva nel flacone: aiutandoti con un imbuto, travasa il tuo bagnoschiuma fatto in casa nel flacone o dispenser pulito. Chiudi bene il tappo. Lascia raffreddare completamente e assestare il prodotto per qualche altra ora prima dell’uso. Ed ecco pronto il tuo bagnoschiuma cremoso e profumato fatto in casa! Agita delicatamente il flacone prima di usarlo, soprattutto dopo i primi giorni, così da amalgamare eventuali parti che si sono depositate.

Consigli pratici

Ora che hai seguito la ricetta base, ecco alcuni trucchi e suggerimenti per ottenere un bagnoschiuma perfetto in termini di consistenza, profumazione e durata.

Se dopo il riposo il bagnoschiuma risulta troppo denso o gelatinoso, puoi diluirlo con un po’ di acqua tiepida e mescolare bene, oppure frullarlo nuovamente per renderlo più fluido. Se, invece, ti sembra troppo liquido e desideri una texture più corposa, puoi sciogliere a parte un po’ di sapone in poca acqua calda e aggiungerlo al mix. Un altro metodo per addensarlo in modo naturale è unire un cucchiaino di zucchero durante la fase di riscaldamento del sapone: una volta sciolto e raffreddato, contribuirà a dare maggiore corpo al prodotto. Tieni presente che il bagnoschiuma fatto in casa avrà una consistenza più fluida rispetto a quelli industriali, poiché privo di addensanti chimici, ma ciò che conta è che sia cremoso al tatto e produca una schiuma soffice durante l’uso.

Uno degli aspetti più apprezzati del fai-da-te è la possibilità di personalizzare la profumazione. Puoi combinare diversi oli essenziali per creare una fragranza unica e adatta alle tue esigenze, come lavanda e vaniglia per un effetto rilassante o arancio dolce e menta per una sferzata di energia. Prima di utilizzare un olio essenziale, verifica sempre di non avere allergie o sensibilità, soprattutto se è la prima volta che lo usi.

Per quanto riguarda la conservazione, essendo un prodotto artigianale senza conservanti aggressivi, è importante adottare alcune precauzioni. Usa sempre contenitori ben puliti e asciutti, meglio se di vetro o plastica scura per proteggere il contenuto dalla luce.

Puoi conservare il bagnoschiuma a temperatura ambiente in un luogo fresco e lontano dalla luce diretta, ma se in casa fa molto caldo, è preferibile tenerlo in frigorifero. L’ideale è preparare piccole quantità per consumarle entro uno o due mesi. Se noti variazioni di colore o odore, significa che è il momento di rifarlo.