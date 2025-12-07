I bagnoschiuma che profumano di Natale sono tutto ciò che vorrai per le feste

Dolci, golosi e capaci di rievocare ricordi: questi bagnoschiuma sono la coccola in cui avvolgersi durante le feste. E che possiamo regalare

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato:

I bagnoschiuma che profumano di Natale sono tutto ciò che vorrai per le feste
iStock
Bagnoschiuma natalizi da provare: sette prodotti super golosi

La magia delle feste è nell’aria: la percepiamo nei colori, nelle luci, nello spirito delle persone che ci circondano. Ma anche nei profumi: se chiudiamo gli occhi, infatti, la mente si connette subito alla memoria olfattiva e ci fa percepire fragranze speziate e dolci, che sanno di casa e di calore.

Ma come rendere l’esperienza ancora più immersiva e invitante: regalando e regalandoci dei bagnoschiuma che profumano di Natale. In commercio ce ne sono tantissimi e sono golosissimi. Possono essere saponi, bagni doccia, prodotti versatili da usare nella vasca o sotto la doccia, ma sono tutti accomunati dal profumo che sprigionano.

Sette bagnoschiuma di Natale che dobbiamo assolutamente provare.

Sapone liquido mani e corpo al panettone di Helan

Una vera e propria coccola profumata: il sapone liquido per mani e corpo di Helan è perfetto per chi ama il panettone, infatti sprigiona una fragranza davvero golosa. Nella sua formulazione vi sono acqua di limone bio, estratti di arancio dolce, cedro e uvetta. La confezione contiene 500 ml.

Offerta
Sapone liquido mani e corpo al panettone di Helan
Sapone liquido mani e corpo al panettone di Helan
La confezione contiene 500 ml di prodotto
12,00 EUR −15% 10,22 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Scie di magia di Bottega Verde

La fragranza che sa di Natale proposta da Bottega Verde è il bagnodoccia da 250 ml Scie di magia. La profumazione è un mix davvero favoloso: le note di testa comprendono cognac, davana, cannella; le note di cuore miele, malto, tabacco biondo e le note di fondo fava di tonka, vaniglia e sandalo. Delizioso.

Scie di magia di Bottega Verde
Scie di magia di Bottega Verde
Bagnoschiuma goloso e che sa di Natale
4,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Favola di Natale di Bottega Verde

Favola di Natale di Bottega Verde è un bagnodoccia da 50 ml che lascia una scia di muschio bianco e fiori bianchi e che ci avvolge in una schiuma morbida dolce e profumata. Incantevole e perfetto per un’idea regalo.

Favola di Natale di Bottega Verde
Favola di Natale di Bottega Verde
Bagnoschiuma in formato 50 ml
3,99 EUR
Acquista su Amazon

Bagno Schiuma Natale di Aromatika

Cannella e arancia ci abbracciano, mentre ci laviamo con il Bagno Schiuma Natale di Aromatika, perfetto per essere utilizzato nella vasca, dal momento che crea delle soffici bolle in cui immergersi.

Da provare anche perché contiene un olio essenziale puro e naturale al 100%. La confezione è davvero extra large e in formato 1000 ml.

Bagno Schiuma Natale di Aromatika
Bagno Schiuma Natale di Aromatika
Bagnoschiuma in formato 1000 ml
18,89 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Bagnodoccia Zucchero a velo di Aquolina

Uno degli ingredienti chiave del Natale è lo zucchero a velo: basti pensare ai panettoni e a come li spolveriamo con gioia e abbondanza. E profumare di tutta questa meraviglia è un sogno che si avvera grazie al bagnodoccia Zucchero a velo di Aquolina. Lo si può usare nella vasca o direttamente sul corpo, è avvolgente e delicato. Ed è in formato 250 ml.

Offerta
Bagnodoccia Zucchero a velo di Aquolina
Bagnodoccia Zucchero a velo di Aquolina
Bagnoschiuma in formato 250 ml
8,00 EUR −22% 6,20 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Cofanetto Chocolate Collection di Aquolina

Per chi ama la cioccolata in tutte le sue varianti il Cofanetto Chocolate Collection di Aquolina è la risposta giusta: contiene tre bagno doccia idratanti da 125 ml al cioccolato bianco, fondente e rosa. Da variare e per un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Offerta
Cofanetto Chocolate Collection di Aquolina
Cofanetto Chocolate Collection di Aquolina
Tre bagno doccia idratanti da 125 ml
17,50 EUR −7% 16,31 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Set bagno di Brubaker

Il perfetto set natalizio è quello che ci propone Brubaker: nel dettaglio comprende uno shower gel e un body lotion, accompagnati da una tazza e un frizzer da bagno a forma di stella. Il profumo è decisamente a tema con il periodo e ci avvolge un profumo fruttato di bacche invernali. L’idea regalo per noi o per una persona speciale.

Set natalizio è quello che ci propone Brubaker
Set natalizio è quello che ci propone Brubaker
Tazza, bagno doccia, crema e stella frizzer
22,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Natale Profumi