La magia delle feste è nell’aria: la percepiamo nei colori, nelle luci, nello spirito delle persone che ci circondano. Ma anche nei profumi: se chiudiamo gli occhi, infatti, la mente si connette subito alla memoria olfattiva e ci fa percepire fragranze speziate e dolci, che sanno di casa e di calore.

Ma come rendere l’esperienza ancora più immersiva e invitante: regalando e regalandoci dei bagnoschiuma che profumano di Natale. In commercio ce ne sono tantissimi e sono golosissimi. Possono essere saponi, bagni doccia, prodotti versatili da usare nella vasca o sotto la doccia, ma sono tutti accomunati dal profumo che sprigionano.

Sette bagnoschiuma di Natale che dobbiamo assolutamente provare.

Sapone liquido mani e corpo al panettone di Helan

Una vera e propria coccola profumata: il sapone liquido per mani e corpo di Helan è perfetto per chi ama il panettone, infatti sprigiona una fragranza davvero golosa. Nella sua formulazione vi sono acqua di limone bio, estratti di arancio dolce, cedro e uvetta. La confezione contiene 500 ml.

Scie di magia di Bottega Verde

La fragranza che sa di Natale proposta da Bottega Verde è il bagnodoccia da 250 ml Scie di magia. La profumazione è un mix davvero favoloso: le note di testa comprendono cognac, davana, cannella; le note di cuore miele, malto, tabacco biondo e le note di fondo fava di tonka, vaniglia e sandalo. Delizioso.

Favola di Natale di Bottega Verde

Favola di Natale di Bottega Verde è un bagnodoccia da 50 ml che lascia una scia di muschio bianco e fiori bianchi e che ci avvolge in una schiuma morbida dolce e profumata. Incantevole e perfetto per un’idea regalo.

Bagno Schiuma Natale di Aromatika

Cannella e arancia ci abbracciano, mentre ci laviamo con il Bagno Schiuma Natale di Aromatika, perfetto per essere utilizzato nella vasca, dal momento che crea delle soffici bolle in cui immergersi.

Da provare anche perché contiene un olio essenziale puro e naturale al 100%. La confezione è davvero extra large e in formato 1000 ml.

Bagnodoccia Zucchero a velo di Aquolina

Uno degli ingredienti chiave del Natale è lo zucchero a velo: basti pensare ai panettoni e a come li spolveriamo con gioia e abbondanza. E profumare di tutta questa meraviglia è un sogno che si avvera grazie al bagnodoccia Zucchero a velo di Aquolina. Lo si può usare nella vasca o direttamente sul corpo, è avvolgente e delicato. Ed è in formato 250 ml.

Cofanetto Chocolate Collection di Aquolina

Per chi ama la cioccolata in tutte le sue varianti il Cofanetto Chocolate Collection di Aquolina è la risposta giusta: contiene tre bagno doccia idratanti da 125 ml al cioccolato bianco, fondente e rosa. Da variare e per un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Set bagno di Brubaker

Il perfetto set natalizio è quello che ci propone Brubaker: nel dettaglio comprende uno shower gel e un body lotion, accompagnati da una tazza e un frizzer da bagno a forma di stella. Il profumo è decisamente a tema con il periodo e ci avvolge un profumo fruttato di bacche invernali. L’idea regalo per noi o per una persona speciale.

