Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Dieci libri best seller (per tutti) da regalare a Natale

C’è un regalo che non passa mai di moda, non scade, può essere usato più volte ed è più prezioso di ogni altro oggetto. Si tratta dei libri, che si possono leggere più volte, che ci accompagnano in mondi lontani e a vivere avventure diverse, a conoscere vite ed emozioni. Inoltre ci aiutano a riflettere e sono la perfetta compagnia per una giornata di relax.

E sono il pensiero adatto anche a chi ha già tutto: nel dubbio, infatti, è sempre un’ottima opzione regalare un libro. La scelta migliore è selezionarli tra i best seller: volumi che possono piacere a tutti, romanzi e manuali indimenticabili scritti da grandi nomi.

Scopri qui tutti i libri best seller che vale la pena acquistare!

Dieci libri da mettere sotto l’albero a Natale e che possono piacere a tutti.

San Francesco di Alessandro Barbero

Alessandro Barbero è una garanzia: i suoi romanzi sono veri e propri viaggi nella storia. E in San Francesco (Editori Laterza) ci accompagna alla scoperta della vita del Patrono d’Italia, grazie a documenti recuperati dal passato che ci mostrano le tante sfaccettature di chi era. Un libro prezioso, da regalare a chi ama il passato, i grandi personaggi e lo stile di uno dei docenti universitari e divulgatori più amati.

Offerta San Francesco Il nuovo libro di Alessandro Barbero

La teoria di lasciare andare di Mel Robbins

Il regalo perfetto per chi è alla ricerca di un cambiamento, per chi ha bisogno di uno strumento che faccia riflettere sulla vita e ricordare quanto sia importante concentrarsi su di sé. La teoria di lasciare andare di Mel Robbins è ideale per chi ha bisogno di ricordarsi quanto sia importante mettersi al primo posto, dando valore a sogni, obiettivi e felicità personali. È pubblicato da Newton Compton.

Offerta La teoria di lasciare andare Un libro di Mel Robbins

Cuori magnetici. Love me love me di Stefania S.

Primo libro di una serie romance composta da 4 volumi, Cuori magnetici. Love me love me di Stefania S (Sperling & Kupfer), va regalato alle più romantiche o a chi non crede più nell’amore e ha bisogno di una storia per tornare a sognare. La protagonista è June White, una ragazza che cambia vita e scuola ed è lì che conosce il cattivo ragazzo per definizione. Ovviamente, anche se non dovrebbe, si sente profondamente attratta…

Offerta Cuori magnetici. Love me love me Primo libro di una serie firmata da Stefania S.

La bugia dell’orchidea di Donato Carrisi

Il regalo perfetto per i lettori di thriller? Ovviamente La bugia dell’orchidea di Donato Carrisi (Longanesi): maestro della tensione, capace di indagare nella psiche dei suoi personaggi, questo autore ci offre sempre storie che levano il fiato. Proprio come il suo ultimo romanzo: un “libro che ha un segreto”.

Offerta La bugia dell'orchidea L’ultimo libro di Donato Carrisi

Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto

Ideale per chi è alla ricerca di una storia di rinascita, una di quelle che ci aiutano a visualizzare quali sono le cose che per noi contano di più: Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto, pubblicato da Mondadori, è un libro speciale. Pubblicato qualche anno fa, è ancora oggi il regalo ideale per tutti coloro che hanno voglia di storie profonde e illuminanti.

Offerta Succede sempre qualcosa di meraviglioso Un romanzo amatissimo di Gianluca Gotto

Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar

Un libro profondo, una storia al femminile che parte dall’India e poi vi fa ritorno, insieme alla protagonista: Smita. Lei che aveva promesso di non farvi mai più ritorno, invece, si ritrova lì anni dopo per seguire un evento di cronaca che ha coinvolto una giovane donna di nome Meena. Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar è adatto a chi cerca storie intense, capaci di toccare le corde del cuore. Edito da Libreria Pienogiorno.

Offerta Il canto dei cuori ribelli Un romanzo di Thrity Umrigar

La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark

Per chi ha bisogno di ricordarsi che si può trovare la bellezza anche nei giorni più difficili, La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark (Libreria Pienogiorno) è un romanzo che parla di una ragazza, che diventa orfana e che deve affrontare l’ultimo anno di scuola superiore. A prendersi cura di lei i più cari amici della madre appena morta, ai quali la donna aveva affidato questo compito. Una storia indimenticabile.

L’ora esatta della felicità di Dete Meserve

Per chi sogna di rivivere un istante ben preciso della propria vita e che ha bisogno di un nuovo inizio, invece, il regalo perfetto è L’ora esatta della felicità scritto da Dete Meserve (Libreria Pienogiorno). Questo romanzo ci porta a conoscere quattro persone che vogliono proprio sperimentare un viaggio nel passato. Una storia che regala tante emozioni.

Offerta L'ora esatta della felicità Un romanzo di Dete Meserve

Lascia che la felicità accada di Ana Maria Sepe e Anna De Simone

Ci sono momenti della nostra vita in cui cerchiamo una bussola che ci faccia orientare tra le emozioni quotidiane: ecco che un libro capace di rispondere a tutto questo diventa il regalo perfetto, prezioso e da rileggere. Proprio come Lascia che la felicità accada di Ana Maria Sepe e Anna De Simone il cui sottotitolo è “Lezioni di educazione emotiva per imparare a vivere e a viversi meglio” e che mescola: “evidenze scientifiche, psicologia ed esercizi pratici”. È pubblicato da Rizzoli.

Offerta Lascia che la felicità accada Un libro di Ana Maria Sepe e Anna De Simone

Vincente o perdente di Ornella Vanoni e Pacifico

La perdita di Ornella Vanoni ha lasciato un vuoto enorme, perché la sua intelligenza, la sua arte, il suo sguardo sul mondo sono sempre stati molto preziosi. Dunque, il regalo perfetto – per chi ha apprezzato la donna e l’artista – non può che essere Vincente o perdente scritto da lei e da Pacifico. È pubblicato da La Nave di Teseo ed è un libro imperdibile.

Offerta Vincente o perdente Un libro di Ornella Vanoni e Pacifico

Se stiamo cercando altri regali da fare a Natale, Amazon ci mette a disposizione un’apposita e comodissima vetrina con tantissime opzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Acquista qui i regali di Natale: trovi idee per tutti e per tutte le tasche!

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.