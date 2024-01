Fonte: IPA Alessandro Barbero va in pensione: l'ultima lezione

Se scaviamo nella nostra memoria al pensiero di un insegnante che ha lasciato il segno nella nostra vita, verrà sicuramente fuori un aneddoto, un volto, un nome. Ma torneranno alla mente anche gli insegnamenti, la passione con cui ci ha trasmesso la conoscenza, con cui ci ha fatto venire voglia di sapere di più, meglio, ancora.

Ecco perché non stupisce l’affetto con cui gli studenti di Alessandro Barbero hanno accolto la fine dell’ultima lezione del professore. L’ultima davvero, perché ora c’è la pensione.

Un lungo applauso, al termine di una lezione dedicata alle Cronache della IV Crociata. A quanto pare, infatti, Barbero, che è docente di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, va in pensione. E possiamo immaginare il grande bagaglio culturale che lascia in eredità ai suoi studenti.

Alessandro Barbero in pensione: l’applauso degli studenti

A rendere visibile gli ultimi momenti della lezione di Alessandro Barbero è stato il profilo che si chiama Primo Vassallo, che ha dato anche la notizia del suo pensionamento. Si vedono le mani battere, il professore che alza le braccia, mentre una musica di sottofondo accompagna quegli ultimi istanti. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, però, fino a metà febbraio il docente sarà impegnato con gli esami di tirannale e specialistica.

Barbero ha inoltre confermato al quotidiano “l’uscita di scena accademica”, che non coinciderà con una pausa da tutti i suoi (tanti) altri impegni, ovvero stesura di libri e partecipazione a convegni e programmi televisivi.

E il video che circola sul web emoziona, poiché è il simbolo di un’era che finisce, almeno per quanto riguarda la docenza universitaria, anche se – ed è sempre il Corriere a riportarlo – nonostante la pensione a 64 anni Barbero potrebbe comunque continuare a mantenere la sua cattedra.

Ed emoziona perché tutti noi abbiamo avuto un insegnante che, nel corso della nostra vita, ci ha lasciato qualcosa. Magari non era Barbero, non era famoso come lui, magari non stava in un’aula scolastica, ma il valore di quello che ci ha trasmesso ci fa immedesimare in ciò che gli studenti possono aver provato al termine di quell’ultima lezione.

Alessandro Barbero, il docente di Storia più amato sul web

Amatissimo, seguitissimo, apprezzato in maniera trasversale: Alessandro Barbero è una vera e propria star del web. Ma non solo. Il suo curriculum è di altissimo livello, le sue lezioni appassionanti tanto da aver raccolto consensi da più parti. Autore di libri, vincitore del premio Strega (uno dei più ambiti premi letterari), le sue lezioni sono state raccolte e condivise attraverso video su YouTube e podcast.

Ed è il segno di come la conoscenza possa essere affascinante e raccogliere consensi senza bisogno di apparire. E la fama di Barbero, pur essendo molto riservato, è talmente grande che si è dovuto affidare a un’agenzia di comunicazione che gli possa seguire gli impegni. Assente sui social, vi sono però moltissime pagine o gruppi gestiti da fan.

La sua carriera è stata costellata di successi, che il tempo ha solo contribuito ad accrescere. Nonostante questo, lui è sempre rimasto con i piedi ben saldi al terreno. E, in merito alla notizia della sua pensione (alla data del 21 gennaio in ateneo non era arrivata comunicazione ufficiale, afferma il Corriere) si è limitato a confermare, ma nulla di più.