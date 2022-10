“Un’emozione incredibile”: Aurora Ramazzotti svela il sesso del bebè su Instagram

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

Fiocco azzurro per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: è con grandissima gioia che la coppia ha annunciato sui social di essere in attesa di un maschietto. Per l’occasione, i loro amici hanno organizzato un party strepitoso, e nel corso del gender reveal si sono susseguiti tanti momenti divertenti, immortalati in foto che hanno già conquistato tutti i fan.

Aurora Ramazzotti, il gender reveal

In una splendida e soleggiata domenica autunnale, Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza hanno fatto la scoperta più bella: durante una festa bellissima (messa in piedi dai loro amici), hanno finalmente svelato al mondo intero il sesso del loro bebè, una sorpresa che loro stessi si sono goduti nel modo migliore. “Volevo condividere quest’emozione incredibile (prima che lo facesse qualcun altro)” – ha scritto Aurora tra le sue storie di Instagram, utilizzando come sfondo un bellissimo cielo azzurro e aggiungendo un cuore blu, che non lascia alcun dubbio. Presto diventerà mamma di un maschietto, e non potrebbe essere più felice.

Seppur concentratissimi nel vivere questa giornata ricca di emozioni intense, la Ramazzotti e il suo compagno hanno deciso di pubblicare qualche istantanea del loro gender reveal, regalandoci una meravigliosa sorpresa. Questa festa, ereditata dagli Stati Uniti e da qualche anno ormai molto in voga anche da noi, è organizzata solitamente da amici e parenti con tanti giochi divertenti e, solo alla fine, i futuri genitori (assieme a tutti coloro che assistono) scoprono il sesso del bebè che attendono. Per Aurora, il party ha visto la firma di Sara Daniele: è una delle sue più care amiche, e l’abbraccio che si sono scambiate quando finalmente migliaia di petali azzurri hanno invaso il cielo è pura magia.

Alla festa, naturalmente, hanno partecipato in tanti: in prima fila, accanto ad Aurora e Goffredo, c’erano Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Riuniti per questa occasione così speciale, si sono stretti attorno alla loro “bambina”, per vivere attimi meravigliosi e indimenticabili. E, dai primi dettagli emersi su Instagram, si evince che il gender reveal è stato davvero divertente. Jonathan Kashanian, che ha “condotto” l’evento, ha dato il via ad un tiro alla fune tra pupazzi (uno azzurro e uno rosa, ovviamente), al termine del quale il vincitore ha decretato il sesso del bebè, in un tripudio di coriandoli lanciati verso il cielo.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la love story

Solo qualche giorno fa, dopo settimane di indiscrezioni e la spifferata di Alfonso Signorini, finalmente Aurora aveva deciso di annunciare (o meglio, confermare) la sua dolce attesa. E lo ha fatto a modo suo, con quell’ironia che da sempre la contraddistingue, pubblicando un video che ha suscitato tantissime risate nei suoi fan. Ma lei e Goffredo non possono celare la grandissima emozione che stanno vivendo, in attesa di diventare mamma e papà per la prima volta. Le prime foto del pancino sono poi arrivate, sempre su Instagram, commuovendo tutti.

E i futuri nonni? Michelle Hunziker, che già tempo fa aveva rivelato di voler diventare nonna, non sta già più nella pelle e ha stretto un bellissimo rapporto con la mamma di Goffredo, preparandosi insieme al nuovo ruolo che presto dovranno rivestire nella vita dei loro ragazzi. Eros Ramazzotti, invece, ha voluto condividere la sua gioia immensa sul palco di uno dei suoi ultimi concerti. Indicando Aurora, le ha dedicato parole meravigliose: “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio o femmina. L’importante è che stia bene e, come ho detto prima, venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo“.