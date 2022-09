“Aurora incinta e furiosa”: Alfonso Signorini conferma la gravidanza (e fa mea culpa)

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

Aurora Ramazzotti è incinta. A confermarlo non è stata di certo la diretta interessata ma colui che ha fatto pubblicare l’indiscrezione, ovvero Alfonso Signorini, che ha inoltre svelato qualche dettaglio in più. Il direttore del settimanale Chi, rivista sulla quale è comparsa la notizia, ha anche dichiarato di essere tornato single dopo 18 anni d’amore con il suo compagno.

Aurora Ramazzotti, la gravidanza è confermata

Battute, un ventre ancora apparentemente piatto e nessuna conferma. Aurora Ramazzotti ha così affrontato le voci secondo le quali sarebbe incinta del suo fidanzato storico Goffredo Cerza. Voci che trovano conferma nelle dichiarazioni di Alfonso Signorini a Corriere della Sera, al quale ha concesso una lunga intervista: “Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese. Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”.

Il conduttore del Grande Fratello Vip fa quindi mea culpa sui tempi di pubblicazione della notizia ma non la smentisce. Dopotutto, non lo ha fatto nemmeno la diretta interessata. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è sì tornata sui social ma non ha minimamente toccato l’argomento. Si è invece divertita a interagire con i suoi follower, come fa ogni giorno, senza però lasciare spazio ai pettegolezzi.

Il sospetto su una sua possibile gravidanza era montato nel corso dell’estate, quella che ha trascorso in parte in Sardegna e in cui è stata pizzicata ad acquistare un test di gravidanza. I dubbi sono stati tanti, a cominciare dalla possibilità che a essere incinta fosse sua madre. Ogni eventualità è poi sfumata coi giorni, fino all’indiscrezione di Signorini che ha riportato attenzione sulla vicenda.

Nella notizia lanciata da Chi, inoltre, si parla della reazione avuta dai genitori di Aurora che sarebbero entusiasti per il bambino in arrivo. Il parto sarebbe previsto per gennaio, stando a queste indiscrezioni. Per Michelle ed Eros sarebbe il primo nipote. La conduttrice svizzera, poi, non ha mai fatto mistero di desiderare fortemente di diventare nonna da giovane. Lei, che è diventata mamma a 19 anni, sarebbe una nonna giovanissima. Tornata single dopo la breve conoscenza con Giovanni Angiolini, si è trasferita a Milano dove ora vive con le sue figlie. Improbabile il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, nel quale sperano i fan, mentre la conduttrice si è riavvicinata all’ex marito Eros Ramazzotti.

Alfonso Signorini torna single

Nell’intervista a Corriere della Sera, Alfonso Signorini trova il giusto spazio per dichiararsi single. È così finito l’amore con il suo compagno Paolo, che è stato al suo fianco per ben 18 anni: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sai quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefono cento volte? Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è bene chiudere, ma gli vorrò sempre bene”.

Il suo ritorno in tv è atteso per il 19 settembre con il GF Vip. Tre i concorrenti già confermati: Giovanni Ciacci (che ha rivelato di essere sieropositivo), Wilma Goich e Pamela Prati (che ritorna).