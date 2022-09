“GF Vip”, Alfonso Signorini non molla: “Cast svelato in diretta”. Quando inizia

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il GF Vip prende forma. Alfonso Signorini torna saldamente alla guida del programma e con un cast che ha deciso di mantenere segreto fino al giorno della diretta. Le indiscrezioni però non mancano, mentre le conferme latitano in attesa della messa in onda della prima puntata del reality. Due dei 24 concorrenti sono però stati svelati: dopo Giovanni Ciacci, sappiamo che è stata scelta anche Wilma Goich.

GF Vip, quando verrà annunciato il cast

Sentito da Tv Sorrisi e Canzoni, al quale ha concesso una lunga intervista, il conduttore del GF Vip ha voluto sbilanciarsi – un minimo – sul cast della nuova edizione del reality. La data è certa e non ci saranno ripensamenti: la prima dello show è fissata per il 19 settembre. I Vipponi dovrebbero quindi uscire per raggiungere i seggi per le elezioni del 25 settembre, senza che il debutto del programma sia rimandato per permettere a tutti di esprimere il loro voto.

Il cast rimane così segreto fino al 19 settembre, ma Alfonso Signorini ha voluto dare una prima anticipazione sul secondo dei 24 concorrenti scelti per la nuova avventura. Dopo Giovanni Ciacci, che ha coraggiosamente rivelato di essere sieropositivo, il conduttore ha fatto il nome di Wilma Goich.

Queste le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni: “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social”.

E continua:

“Ci saranno dei parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip. Vengono dal mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità”.

Quanto dura il GF Vip

Una prima anticipazione sulla sua durata era stata data da Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. La sua idea è di certo quella di proporre ancora un’edizione torrenziale, decisamente più mastodontica di quella precedente. Alfonso Signorini, però, si è mostrato decisamente più cauto: “La domanda sulla durata non è così retorica. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto che spera che questa sia l’edizione più lunga di sempre. Anche se apprezzo le sue parole, bisogna fare i conti con il gradimento del programma“.

Quando va in onda

Torna l’idea del doppio appuntamento. Quest’anno, il GF Vip va in onda il lunedì e il giovedì, per un espresso volere della produzione che intende intercettare sempre di più il pubblico giovane: “Andremo in onda il lunedì e poi il giovedì. Sono contento, è la collocazione più giusta per noi perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa”.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli opinioniste

Il rinnovo delle poltrone degli opinionisti è avvenuto per metà, con la conferma di Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo. La decisione di affiancarle Orietta Berti non è però stata casuale, come ha spiegato bene Alfonso Signorini: “L’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice”.