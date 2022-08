“GF Vip 7”, Giovanni Ciacci il primo concorrente ufficiale: “Sono sieropositivo”

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha il suo primo concorrente ufficiale, anticipato proprio dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, il conduttore del reality show. Il nome? Giovanni Ciacci. E ha una missione speciale, raccontata proprio da lui stesso: un annuncio fatto in grande stile e che apre gli occhi su una realtà verso la quale ancora oggi si nutrono fin troppi pregiudizi, che fanno male.

GF Vip 7, Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale

In partenza a settembre, il GF Vip 7 inizia a mettersi in moto, come di consueto, circa un mese prima rispetto all’apertura della famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Si cominciano a svelare i primi nomi, ad anticipare i cambiamenti e le novità. Chi ha svelato il primo concorrente ufficiale, con un’intervista importante: il suo nome è Giovanni Ciacci, stylist con una grande personalità, che ha sempre parlato in modo crudo e diretto. E lo ha fatto ancora una volta.

“Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni ’80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero”. E, proprio in occasione dell’intervista, Alfonso Signorini gli ha comunicato di essere il primo concorrente ufficiale.

“Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata. Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi”. Ciacci ha ringraziato Signorini per l’opportunità offerta, soprattutto perché ha raccontato che in molti sono stati esclusi dai reality proprio perché sieropositivi.

Giovanni Ciacci, la sua lotta alla discriminazione

Lo stylist ha voluto anche raccontare la sua lotta alla discriminazione: “Pensa a tutte quelle persone che non lo possono fare perché hanno paura di dirlo in famiglia, a lavoro, con un compagno o una compagna. Io parlo per tutti loro. Sai, Alfonso, io sono grande e grosso, sono alto un metro e novanta e peso cento chili. A me difficilmente puoi scalfire la corazza, ma a volte sono riusciti a scalfire la mia anima“.

Nel corso dell’intervista ha aggiunto inoltre di aver scoperto che una collega gli ha voltato le spalle: è andata da un direttore di rete a intimare di non farlo lavorare in quanto malato. La speranza di Giovanni è di poter cogliere questa occasione per mostrare in televisione il significato di essere sieropositivi al giorno d’oggi e combattere in nome di tutti coloro che lo sono.

Quando inizia il GF Vip 7

Dopo l’annuncio del primo concorrente ufficiale, la data di partenza del GF Vip 7 si avvicina sempre di più. Inizialmente si era data per certa la data del 12 settembre 2022, ma sembra che potrebbe essere posticipato dopo le elezioni. Se così fosse, il GF Vip non inizierebbe prima del 25 settembre. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, mentre in qualità di opinioniste troveremo Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un’accoppiata che ha fatto molto discutere i fan del reality show.