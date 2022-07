“GF Vip 7”, le confessioni di Orietta Berti e i nuovi indizi di Signorini sul cast

Fonte: Ansa Orietta Berti

Fervono i preparativi per la settima edizione del GF Vip: la data di inizio del reality show è fissata per metà settembre, ma già da tempo fioccano i nomi dei papabili concorrenti al programma. Alfonso Signorini sta continuando a seminare indizi sui prossimi gieffini, mentre sono ormai certe le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E proprio la cantante si è lasciata andare a delle confessioni sul suo nuovo ruolo al GF Vip.

Orietta Berti, le confessioni della nuova opinionista del GF Vip 7

Non è più un mistero ed è stata una delle prime novità a essere annunciate riguardo la settima edizione del Grande Fratello Vip: Orietta Berti ricoprirà il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, coprendo il posto vacante lasciato da Adriana Volpe. La scelta di Signorini è subito apparsa chiara a tutti: coinvolgere un personaggio amato da più generazioni, compresa quella dei giovanissimi.

Per la prima volta, a parlare del suo ruolo all’interno del reality show, è proprio la cantante, che intervistata dal settimanale Chi si è lasciata andare a delle confessioni sulla sua nuova avventura. “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo – ha rivelato l’artista – ma con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”.

La Berti si è anche espressa sul rapporto con l’altra opinionista, Sonia Bruganelli, che l’anno scorso fece scintille con Adriana Volpe. “Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose”.

Alfonso Signorini, l’indizio sul quarto concorrente del GF Vip 7

Mentre le opinioniste sono date per certe, il cast del GF Vip è ancora in fase di definizione. Alfonso Signorini sta lavorando da tempo sui nomi che faranno parte della settima edizione del reality show e pian piano sta svelando, attraverso alcuni indizi sui social, chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse settimane il conduttore ha rivelato alcuni dei nomi dei prossimi gieffini: la rapper Chadia Rodriguez e il giovane George Ciupilan, volto de Il Collegio e La Caserma su Rai 2. I due sono ormai certi, così come Pamela Prati, pronta a entrare nel loft di Cinecittà.

Adesso, attraverso una serie di nuovi indizi, Signorini ha rivelato il quarto concorrente del GF Vip: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini. Sorella d’arte della più nota Elettra, che con lei condivide la passione per la musica, anche se i rapporti non sono dei migliori (Ginevra infatti è stata l’unica assente al matrimonio della sorella con Afrojack).

Il conduttore del reality aveva condiviso una storia raffigurante un anello blu, con il messaggio enigmatico: “Per il quarto concorrente del #gfvip7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas…”. In molti si erano sbagliati, ipotizzando che a varcare la porta rossa potesse essere Andrea Iannone, che ha prontamente smentito la notizia.