“GF Vip” 7, Alfonso Signorini scioglie le riserve: chi sono le nuove opinioniste

Fonte: Ansa Chi sono le opinioniste del GF Vip

Le indiscrezioni non sono durate che un momento. Dopo le voci insistenti sul ritorno di Sonia Bruganelli sulla poltrona degli opinionisti del GF Vip, è arrivata la conferma sui nomi scelti per la nuova edizione del reality. L’ufficialità arriva dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che mette così a tacere tutte gli rumor che si sono ricorsi e sui quali è stato messo un punto.

GF Vip, chi sono le nuove opinioniste

Era stata annunciata, sebbene lei stessa aveva dichiarato di non voler tornare a ricoprire il ruolo di opinionista. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, opinionista dell’edizione 2021-2022 e confermata al suo posto per la settima edizione del reality. Alfonso Signorini ha così deciso di puntare ancora su di lei, che aveva sorpreso al suo esordio ma era apparsa molto stanca sulle battute finali.

Sul suo possibile ritorno, aveva dichiarato davanti a Maurizio Costanzo: “Non tornerò. Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”.

La moglie di Paolo Bonolis aveva inoltre lasciato intendere, senza troppi giri di parole, di avere altri impegni. A cominciare da I libri di Sonia, che ha condotto con successo su Infinity, fino ad arrivare ai progetti che porta avanti con la sua casa di produzione, la SDL TV.

La scelta strategica di Orietta Berti

È tornata a Sanremo, ha sbancato le classifiche con Mille e Luna Piena, si è messa in gioco in un adventure game con Sandra Milo e Mara Maionchi. Per Orietta Berti non esistono ostacoli ed è ora pronta per una nuova avventura. Alfonso Signorini vuole così conquistare una fetta di pubblico più ampia, recuperata dal clamore mediatico suscitato dagli ultimi e travolgenti anni di carriera dell’usignolo di Cavriago.

Poco importa se si corre il rischio di sovraesporre il personaggio (e di logorarlo). Il conduttore del GF Vip ha voluto puntare su un volto lontano dal mondo del reality ma vicino al pubblico. Chi la accomuna a Iva Zanicchi, sbaglia. Orietta Berti è un personaggio popolare che unisce più generazioni, compresa quella dei giovanissimi che ha conquistato attraverso le collaborazioni con Fedez, Achille Lauro ed Hell Raton.

GF Vip, l’addio di Adriana Volpe

Con Sonia Bruganelli, ha formato una coppia davvero ben assortita. Viste le recenti conferme, Adriana Volpe non tornerà a ricoprire il ruolo per il quale era stata scelta. Non se ne conoscono i motivi, ma che non sarebbe stata riconfermata è sembrato chiaro fin dai primi giorni che sono seguiti alla finale che ha visto trionfare Jessica Selassié.

Da anni volto noto e rassicurante della tv, per Adriana Volpe si apriranno certamente nuove strade. Sarebbe stato comunque interessante vederla di nuovo insieme a Sonia Bruganelli, con la quale non è mai entrata davvero in sintonia. Querelle con Giancarlo Magalli a parte, le due non hanno mai trovato un punto d’incontro. Un vero peccato.