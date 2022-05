Quelle brave ragazze, la proposta indecente di Sandra Milo a 90 anni

Sandra Milo, storia di una diva

Sandra Milo, Mara Maionchi, Orietta Berti presentano Quelle brave ragazze, lo show su una memorabile vacanza on the road, di tre straordinarie donne 80enni che hanno creato una alchimia speciale. E quando sono assieme accendono l’atmosfera con battute sdolcinate, punzecchiature maliziose e l’affetto della vera amicizia.

Quelle brave ragazze: Mara Maionchi, Orietta Berti, Sandra Milo

Alla conferenza stampa di Quelle brave ragazze, le tre protagoniste si presentano con look diversissimi che rispecchiano la loro diversa personalità. Mara Maionchi, 81 anni, con la solita grinta a volte un po’ rude indossa pantaloni neri e giacca di pelle. Sandra Milo che si avvicina ai 90 anni è elegantissima con un abito floreale e scarpe bianche col tacco, un look che evoca la Carla del film 8 1/2 di Federico Fellini. E infine, la più giovane del trio, Orietta Berti, 78 anni, ancora al top delle classifiche con Mille, una delle sue iconiche bluse a tunica, come sottolinea la Milo.

Quelle brave ragazze, la proposta indecente di Sandra Milo

Se prese singolarmente sono irresistibili, in tre lo sono ancora di più. E c’è da scommettere che Quelle brave ragazze diventerà un programma cult. Intanto, le tre sono già pronte a ripartire se la produzione darà l’ok per una seconda stagione. Berti, Maionchi e Milo sono dunque pronte a partire insieme un’altra volta. E la proposta di Sandra per un’eventuale seconda avventura è che le due compagne diventino più intraprendenti. Infatti, si lamenta, con leggerezza, che sono troppo fedeli ai loro mariti. In effetti, le due hanno un matrimonio felice, Mara con Alberto Salerno (non presente alla conferenza perché ha avuto un problema intestinale, per non usare l’espressione colorita della Maionchi che è irriportabile) e Orietta Berti col mitico Osvaldo Paterlini.

Quelle brave ragazze, dove e quando vederlo

Ma intanto concentriamoci su questa prima edizione. Il programma, che dura 6 settimane, debutta il 19 maggio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine, Quelle brave ragazze è nato da un’idea di Mara Maionchi perché, spiega: “Volevo fare un programma con delle vecchie“. Voleva insomma provare “il piacere di stare con due persone della mia età”. In fondo, “finché c’è vita, c’è speranza”.

Il trio certo non si risparmia in questa vacanza on the road e ha rivelato una perfetta sintonia tra Mara, Orietta e Sandra, che non era per niente scontata. Se la Maionchi e la Berti già si conoscevano per motivi di lavoro, la Milo è una totale scoperta. L’esperimento è riuscito perfettamente, perché come racconta la musa di Fellini oggi le donne dimostrano più solidarietà tra loro. “Ai miei tempi una donna si realizzava col matrimonio”, dunque la competizione femminile era all’estrema potenza. “Oggi le donne fanno come gli uomini”.

Il programma porta in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune. Tutto questo permetterà alle 3 “brave ragazze” di calarsi in usanze e culture diverse, come quella di ballare il flamenco dove pare che la Milo si sia dimostrata la più portata. Ma soprattutto le nostre protagoniste si concedono una vacanza davvero memorabile.

Quelle brave ragazze, il viaggio in furgoncino e la scelta delle scarpe

Mara, Sandra e Orietta si spostano a bordo di un furgoncino molto speciale – e anche iper riconoscibile: leopardato rosa shocking – guidato dal loro autista tuttofare Alessandro Livi, 50% italico e 50% iberico. È lui ad accompagnarle attraverso le varie missioni, ad aiutarle con la lingua spagnola, a fare loro da “bodyguard”. Giorno dopo giorno Alessandro fa breccia nei loro cuori e il rapporto con lui si fa sempre più forte, tanto da essere coinvolto nelle missioni e nella convivenza delle ragazze.

Proprio i continui spostamenti sul furgoncino ha scatenato una diatriba sulle scarpe da indossare. Mentre Mara e Orietta, prudenzialmente, hanno adottato calzature comode. Sandra non ha rinunciato ai tacchi, sfidando il pericolo di una caduta.

Quelle brave ragazze, le avventure spagnole

In ognuna delle tappe si sottopongono ad alcune prove singolari e compiono delle vere e proprie missioni immortalate ogni volta con un selfie: dalla spesa nel mercato per una cena speciale all’incontro con un bizzarro supereroe, dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un’esibizione di caliente flamenco, dalla rievocazione di una scena in piena atmosfera Spaghetti Western a un’esperienza olistica. Fino al volo a bordo di una mongolfiera.

A fare da motore a tutto questo c’è il rapporto sincero e complice che le “brave ragazze” creano: un’amicizia divertente e dolcissima fra tre donne diversissime ma molto simili per voglia di divertirsi e gusto per la scoperta.