Chi è Giorgio, il fratello di Lino Guanciale

Lino Guanciale è uno degli attori italiani più apprezzati. Negli ultimi anni, si è cimentato in numerosi ruoli. Noto al grande pubblico per personaggi come il Dottor Claudio Conforti de L’Allieva e il commissario Leonardo Cagliostro de La Porta Rossa, è molto legato alla sua famiglia e al fratello minore Giorgio.

Giorgio Guanciale è nato due anni dopo Lino: questo significa che è classe 1981. Il fratello minore dell’attore di tante fiction di successo è uno psicologo e si occupa in particolare di scuola. Impegnato in vari progetti formativi, è diventato papà da pochi anni. Nel corso della sua carriera ha lavorato in diverse realtà, dalle comunità per minori ai centri di accoglienza per richiedenti asilo. Dal 2002 al 2018, invece, è stato educatore volontario negli scout.

Lino Guanciale ha più volte parlato di lui nel corso delle interviste rilasciate in questi anni. L’attore abruzzese ha per esempio rivelato di essere stato scelto da Giorgio come testimone di nozze (il matrimonio ha avuto luogo nell’estate 2016).

I due, che condividono molte passioni (p.e. il rugby), oggi sono molto complici. Da bambini, invece, litigavano spesso, probabilmente anche per via delle differenze caratteriali. Come dichiarato da Lino in un’intervista rilasciata nel 2017 a Vanity Fair, lui tra i due era quello più serio, mentre Giorgio era sempre pronto a combinare guai.

Giorgio Guanciale, seppur lontano dal mondo dello spettacolo, ha dedicato al fratello un messaggio speciale mandato in onda in tv. Nel corso di un’ospitata di Lino Guanciale nel salotto di Vieni da Me nel 2018, Caterina Balivo ha sorpreso l’attore con un video in cui Giorgio ha ricordato la loro infanzia insieme, definendola “caratterizzata da una grande voglia di litigare e fare pace”.

Sempre durante la chiacchierata con Caterina Balivo, Lino Guanciale ha specificato che, anche se non si parlano spesso, lui è consapevole che Giorgio per lui c’è sempre. Non c’è che dire: il fratello minore ha davvero un ruolo speciale nella vita dell’attore 41enne, amatissimo dal pubblico e dalla critica. Ricordiamo infine che Giorgio Guanciale, non presente su Instagram, ha un profilo personale di Facebook tramite il quale divulga contenuti relativi al suo lavoro e foto incentrate sul mondo del rugby.