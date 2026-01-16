Lino Guanciale, la serie L’invisibile slitta ancora e scompare dai palinsesti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lino Guanciale

Stop a L’invisibile, la nuova serie tv con Lino Guanciale. La Rai avrebbe deciso di bloccare il progetto, togliendolo, almeno per ora, dai palinsesti.

La serie di Lino Guanciale scomparsa dai palinsesti

Come rivela TvBlog, la serie con Lino Guanciale, intitolata L’invisibile, sarebbe dovuta andare in onda il 13 e 14 gennaio, ma così non è stato. La miniserie è scomparsa dai palinsesti Rai dopo che nelle scorse settimane se ne era parlato a lungo, anche per via della presenza nel cast della cantante Levante, alla sua prima prova come attrice.

Guanciale è senza dubbio uno dei volti più amati delle fiction Rai, insieme a Luca Argentero, complici serie di successo come La porta rossa e Il Commissario Ricciardi. Per questo L’invisibile resta una delle fiction più attese di questo nuovo anno. Per ora non è dato sapere quando andrà in onda, nè quali siano le motivazioni legate alla scelta di spostare le puntate.

Nato ad Avezzano nel 1979, dopo un iniziale percorso sportivo Lino Guanciale ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, dove si è diplomato. Il teatro è stato per moltissimo tempo il luogo in cui l’attore ha scelto di esprimersi e di formarsi. Parallelamente ha lavorato nel cinema, ma la consacrazione è arrivata grazie alla tv.

Dalle prime esperienze in serie corali come Una grande famiglia e Che Dio ci aiuti, fino ai ruoli da protagonista che ne hanno definito l’immagine di interprete elegante e carismatico, Lino ha saputo conquistare il pubblico. Il grande successo è arrivato soprattutto con fiction molto amate come Non dirlo al mio capo, L’allieva e La porta rossa, muovendosi con naturalezza tra commedia romantica, giallo e soprannaturale. La definitiva consacrazione è avvenuta con Il commissario Ricciardi, in cui interpreta un personaggio tormentato e silenzioso ambientato nella Napoli degli anni Trenta.

Di cosa parla la serie Rai, L’Invisibile

La nuova serie L’invisibile porta sullo schermo una delle pagine più drammatiche e complesse della cronaca recente del nostro Paese. Ossia la lunga latitanza e la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, considerato l’ultimo grande padrino di Cosa Nostra.

Ambientata tra Palermo, Roma e altre location simbolo delle indagini, la trama segue passo dopo passo il lavoro delle forze dell’ordine, in particolare della squadra del ROS dei Carabinieri, impegnata per anni nella ricerca dell’uomo che era sfuggito alla giustizia per oltre trent’anni. Il protagonista è Lino Guanciale che interpreta il Colonnello Lucio Arcidiacono, un ufficiale ispirato a figure reali la cui determinazione, capacità investigativa e sacrifici personali diventano il cuore emotivo della serie.

Accanto a lui un cast che include Levante, nel ruolo della moglie, Leo Gassmann, Noemi Brando e Ninni Bruschetta nel ruolo di Messina Denaro stesso. L’invisibile non si limita a narrare la cronaca giudiziaria, ma si addentra nelle tensioni interiori, nelle omissioni e nei silenzi che hanno caratterizzato la latitanza del boss, offrendo uno sguardo profondo sul prezzo della legalità, sul senso civico e sulle sfide umane di chi ha voluto arrivare alla verità. La fiction mescola suspense investigativa, impegno civile e introspezione dei personaggi.