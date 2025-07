IPA L'Invisibile e Il Commissario Ricciardi 3: Lino Guanciale ha 2 nuove fiction Rai in uscita

Si può dire che Lino Guanciale sia ormai divenuto uno dei volti della fiction Rai. Difficile smentire tale pensiero, considerando l’apprezzamento del pubblico nei suoi confronti e i tanti progetti nei quali è coinvolto. Altri due titoli lo terranno impegnato sul set, per la gioia dei suoi fan, ed ecco cosa sappiamo in merito.

L’Invisibile, fiction con Lino Guanciale: anticipazioni

Ancora una volta la Rai propone una storia che si cala pienamente nel complesso mondo della cronaca nera del nostro Paese. Un capitolo decisamente drammatico e doloroso, quello che trova spazio ne L’Invisibile. Si tratta infatti della latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro, con sguardo rivolto anche alla sua cattura.

Prodotta da CampFilm per Rai 1, porterà in Tv la narrazione della lunga e complessa caccia a quello che è stato considerato l’ultimo boss corleonese. Il Corriere della Sera ha diffuso la prima foto dal set, che vede Lino Guanciale affiancato dalla cantante Levante, tra gli altri.

Nello scatto si vede l’intera squadra investigativa, in posa in quello che è il loro ufficio operativo. La trama è in buona parte ben nota, considerando come sia storia contemporanea del nostro Paese. L’Invisibile non mira però a offrire una “semplice” ricostruzione giudiziaria.

Gli spettatori saranno condotti in un viaggio all’interno della rete che ha protetto Messina Denaro, consentendogli di sfuggire alla cattura tra depistaggi, complicità, omertà e silenzi. La fiction è diretta da Michele Soavi e si basa sul libro inchiesta del giornalista Giacomo Di Girolamo, da tempo impegnato nel racconto della criminalità organizzata e tutte le sue stratificazioni nella società.

Dagli anni ’90 alle stragi di Capaci e via D’Amelio, fino al 16 gennaio 2023, giorno della cattura clamorosa nella clinica La Maddalena di Palermo. Ecco il cast:

Matteo Messina Denaro sarà interpretato da Ninni Bruschetta;

Lucio Arcidiacono (ufficiale del Ros) sarà interpretato da Lino Guanciale;

Levante sarà la moglie Lucio Arcidiacono;

Leo Gassmann;

Noemi Brando.

Riprese iniziate nel corso dello scorso maggio in Sicilia, per la precisione a Palermo. Il lavoro non è ancora concluso e sul set saranno tutti impegnati per l’intera estate. Si attende la messa in onda per la prima parte del 2026, per quanto la data non sia stata ufficializzata.

Il Commissario Ricciardi 3, anticipazioni

Da un racconto di cronaca a un altro totalmente frutto della fantasia del suo autore: Maurizio De Giovanni. Sono infatti in lavorazione i nuovi casi de Il Commissario Ricciardi. Terza stagione per Lino Guanciale, alle prese con l’eroe maledetto che vede i fantasmi degli omicidi ai quali lavora.

Quattro puntate in questa nuova stagione, che farà ritorno nel corso del prossimo autunno su Rai 1, per la regia di Gianpaolo Tescari. Ecco il cast:

Lino Guanciale;

Antonio Milo;

Enrico Ianniello;

Serena Iansiti;

Maria Vera Ratti;

Mario Pirrello;

Fabrizia Sacchi;

Adriano Falivene;

Marco Palvetti.

Per quanto riguarda la trama de Il Commissario Ricciardi 3, sappiamo che sono trascorsi pochi mesi dalla fine della seconda stagione. Il protagonista continua le proprie indagini, affiancato dal brigadiere Maione e dal dottor Modo.

La sua vita è sempre molto complessa, vedendo i fantasmi delle vittime di morti violente, obbligato ad ascoltare il loro ultimo pensiero. Al tempo stesso, però, dopo un lungo corteggiamento, si è dichiarato al padre della sua innamorata, la dirimpettaia Enrica.

I due possono dunque frequentarsi ufficialmente, pur dovendo fare fronte alle resistenze della madre di Enrica. La sua promessa sposa, però, è totalmente all’oscuro del suo dono/maledizione. Un segreto tanto gravoso che non riesce a trovare il coraggio di confessare a nessuno. Qualcosa però sta cambiando nella sua Napoli: per la prima volta, infatti, si ritrova a fare i conti con un omicida seriale. Il tutto molti decenni prima che il concetto moderno di “serial killer” venisse discusso e inserito nei manuali di criminologia.