Chi è Augusta Iannini, la moglie di Bruno Vespa

Dietro un grande uomo c’è una grande donna, dice un vecchio detto. E in effetti potremmo dire che l’adagio si applica alla perfezione a Bruno Vespa, che da oltre 44 anni condivide la sua vita con Augusta Iannini, professionista stimata che con lui condivide la passione per la legge e per la sana informazione.

Classe 1950, la moglie di Bruno Vespa è un magistrato. La sua carriera è lunga e sicuramente ha dato dei notevoli frutti: è stata giudice istruttore del Tribunale di Roma e Gip (giudice per le indagini preliminari). Lavora alacremente per il Ministero della Giustizia ed ha ricevuto il Premio Bellisario per la Giustizia, è divenuta Cavaliere dell’Ordine della Legion D’Onore e ha conseguito il Minerva alla carriera.

Nonostante la notevole quantità di riconoscimenti, Augusta Iannini è sempre stata lontana dai riflettori. È parecchio schiva: i suoi profili Instagram e Facebook sono chiusi e e si è lasciata andare a poche interviste.

Tuttavia, quel poco cha ha dichiarato basta a farsi un quadro di lei e della coppia: ha affermato il legame che la unisce a suo marito, oltre a essere sempre estremamente solido, è basato sulla stima e sul rispetto reciproco. Ha inoltre rivelato che condividono la passione per il cinema e per la montagna, dove si ritirano non appena hanno a disposizione un po’ di tempo da passare insieme.

I loro figli, Federico e Alessandro, sono cresciuti soprattutto con lei visto il marito era spesso fuori per lavoro. Lo stesso Vespa ha dichiarato che non potevano avere un punto di riferimento migliore e, durante un’intervista a Vieni Da Me ha rivelato che lei è stata proprio d’ispirazione per i loro studi e per i loro percorsi di vita.

Sempre a Caterina Balivo Bruno Vespa ha spiegato che adesso lui e sua moglie hanno un profondo desiderio: quello di diventare nonni. Il loro rapporto è molto profondo e vorrebbero passare alla fase successiva della loro vita.