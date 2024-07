Charlotte M.: “Voglio dare energia positiva. Sanremo? Ognuno ha il suo percorso”

Charlotte M. ci racconta del nuovo brano "Solo Diamanti", della sua passione per il rap, del suo viaggio a New York per trovare ispirazione

Definirla semplicemente una content creator è riduttivo, infatti Charlotte M. è una vera e propria icona delle generazioni alpha e Z, con oltre 1,3 milioni di iscritti su YouTube, 188 mila followers su Instagram e 1,4 milioni di fan su TikTok. Il suo nuovo singolo Solo Diamanti (Sony Music) è uno dei tormentoni dell’estate.

Solo Diamanti è prodotto da Diego Calvetti ed heysimo, le edizioni sono di Sony Music Publishing, PAV edizioni musicali, Charlotte M srl e Metatron S.r.l., è nato dalla collaborazione tra Charlotte, Karin Amadori, Simone Sproccati e Federica Morrone, celebra gli attimi di quotidianità di una vita da adolescente, pieni di gioia, divertimento e spensieratezza.

Charlotte M. ci ha raccontato come è nato il brano ma ci ha anche dato qualche anticipazione su cosa aspettarci nei prossimi mesi.

Come è nato il tuo nuovo singolo, Solo Diamanti, e di cosa parla?

Avevamo un obiettivo molto chiaro, trovare una canzone che si cucisse perfettamente su di me, quindi abbiamo passato tutto l’inverno alla ricerca di un brano che fosse adatto a me. All’inizio l’idea era quella di fare un album, così abbiamo valutato diverse canzoni. Ma quando è uscita Solo Diamanti ci siamo letteralmente innamorati di questo brano. Tra l’altro, lo studio a scuola era molto pesante e forte, ho passato tutto l’anno sui libri e sentivo proprio il bisogno della leggerezza estiva che trasmette questa canzone. Così abbiamo scelto Solo Diamanti e di uscire solo con questo singolo per l’inizio dell’estate.

Il video di Solo Diamanti ha delle coreografie pazzesche, è stato difficile impararle? Come è stato girarlo?

Il video lo abbiamo girato in un giorno, anche se prima abbiamo lavorato per preparaci. La coreografia l’ho imparata con l’insegnante di ballo che è la creatrice della coreografa. Quindi me l’ha insegnata lei. Abbiamo fatto due video call e poi l’ho memorizzata.

Studi danza regolarmente?

Sì, fin da quando ero piccolina. Adesso sto ballando più di supporto per le mie canzoni, quindi sto studiando danza moderna. Però in passato ho fatto di tutto, classico, hip hop, contemporaneo.

Con chi ti piacerebbe duettare? Hai un sogno nel cassetto?

Non ho in mente un artista in particolare. Però mi piace il rap e sarebbe bello fare un feat. con chi fa il genere rap.

Hai mai pensato al Festival di Sanremo?

Non lo so, perché ognuno ha il proprio percorso. Si vedrà… [ride ndr].

I tuoi genitori ti hanno sempre supportato nella tua carriera?

Assolutamente sì. Sono i miei angeli custodi e mi sostengono in tutto quello che faccio.

I tuoi numerosissimi fan, parliamo di milioni sui social, che cosa ti chiedono più spesso?

Sono molto curiosi su quello che faccio nelle miei giornate, perché sanno che faccio sempre un sacco di cose. Io sono una persona che cerca di mangiare sano, che fa molto sport e i miei fan si interessano molto delle mie attività sportive, ma anche sulla musica. È questo, mi fanno tante domande sulle mie giornate, principalmente.

Secondo te qual è il segreto del tuo successo?

Penso che stia nel fatto che da quando ho iniziato sono sempre stata me stessa. Questa è la cosa più importante. L’altra sta nel saper comunicare cose positive, dare energia positiva alle persone, strappare un sorriso. Il mio scopo è appunto questo e le persone che mi seguono lo percepiscono.

A parte Solo Diamanti, qual è un altro tormentone di quest’estate per te?

Forse la nuova canzone di Sabrina Carpenter.

Stai lavorando a qualcosa di nuovo in questo momento?

Sì [ride ndr]. Per questo vado a New York, per trovare ispirazione.

Si tratta di un nuovo album?

Sì… Non proprio a un album. Vediamo.