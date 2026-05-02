Kate Middleton, Charlotte compie 11 anni: il piano dei genitori (che sta funzionando)

Il 2 maggio è una data speciale in casa Galles: Charlotte compie 11 anni, e il piano di William e di Kate Middleton sta funzionando

IPA Charlotte e Kate Middleton

Il 2 maggio è una data che, ormai da qualche anno, in casa Galles si segna con il pennarello rosso. È il compleanno della Principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate Middleton, che oggi spegne 11 candeline. Una piccola tappa, un grande passaggio: la Charlotte bambina sta lasciando spazio alla pre-adolescente, quella stessa che nelle ultime apparizioni pubbliche ha mostrato una compostezza tale da incantare tutti. Una sicurezza che, secondo gli esperti, non è frutto del caso ma di una scelta educativa precisa portata avanti dai genitori.

Kate Middleton, Charlotte compie 11 anni

Come di consueto, Kate Middleton e William hanno condiviso dal loro profilo una dedica con foto per la Principessa Charlotte, sorridente, in un campo di margherite. Lo scatto risale alle loro vacanze di Pasqua in Cornovaglia, ed è stata scattata da Matt Porteous: “Auguri di buon undicesimo compleanno a Charlotte”, hanno scritto.

La Principessa è tra i Royal più amati. Pochi mesi fa, durante la tradizionale messa pasquale celebrata al Castello di Windsor, è stata proprio lei ad aggiudicarsi i titoli dei tabloid britannici. La piccola Principessa, che camminava davanti a William e Kate Middleton, ha salutato i fan accorsi per la Royal Family con la naturalezza di chi è già perfettamente a suo agio davanti alle telecamere. E non è nemmeno la prima volta: una scena simile si è ripetuta anche durante il consueto bagno di folla a Sandringham, nel Natale 2025: in quell’occasione i sudditi inglesi si erano avvicinati a lei portando piccoli regali, e Charlotte aveva accolto tutti con una grazia che molti hanno paragonato a quella della bisnonna, la compianta Elisabetta II.

A esprimersi su quella che viene già chiamata nel Regno Unito la “magia Charlotte” è stata l’esperta reale Jennie Bond, ex corrispondente BBC, che al Mirror ha provato a leggere le ragioni di tanto autocontrollo. Secondo lei, dietro alla compostezza della giovane Principessa c’è una sola, grande verità: la solidità della famiglia in cui sta crescendo. “Credo che la fiducia in se stessi di un bambino nasca da una vita familiare felice e stabile. Ed è proprio ciò che William e Catherine si sono impegnati tanto a garantire ai loro figli. A giudicare da loro tre, i loro genitori hanno fatto un ottimo lavoro”, ha spiegato.

Il legame con mamma Kate

A confermare questa lettura sono in tanti, e tra loro c’è chi conosce Charlotte molto da vicino. Amaia Arrieta, la stilista che si occupa del guardaroba della Principessa fin dai primissimi anni di vita, ha incontrato la piccola in diverse occasioni e ne ha parlato a People con parole che dicono molto. Arrieta ha definito Charlotte “una bambina premurosa e determinata“, spiegando come la sua personalità ricordi tantissimo quella della madre. “È dolce, ma ha anche le sue opinioni”, ha sottolineato la designer, che in un’altra intervista alla stessa rivista non ha lesinato complimenti: “Ha tanta grazia ed è così elegante: è una star”.

Dolcezza e fermezza, eleganza e sicurezza: insomma, Charlotte è davvero una “mini Kate“. Stesse espressioni del viso, i modi composti, l’attitudine a stare di fronte ai fotografi senza scomporsi. Un piccolo ritratto vivente della Principessa del Galles, ma con una personalità tutta sua. Charlotte, infatti, non è una pallida copia della madre: ha i tratti distintivi, sembra perfettamente in grado di “tenere il punto” anche quando si tratta di discutere su questioni che la riguardano (almeno secondo la sua stilista).