Kate Middleton, le rivelazioni dell’ex maggiordomo: “Perché cambierà tutto”

Kate Middleton cambierà le regole quando George, Charlotte e Louis avranno l'età giusta. Cosa ha raccontato l'ex maggiordomo di William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è pronta a rinnovare le tradizioni della Monarchia, ma solo quel tanto che basta per metterla a passo coi tempi senza stravolgere le tradizioni di cui i britannici vanno fieri. I primi cambiamenti riguardano la sua famiglia e in particolare l’educazione dei figli, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, perché cambierà le regole

Kate Middleton è attesa al Trooping The Colour, sabato 13 giugno, insieme a William e ai tre figli George, Charlotte e Louis.

La Principessa del Galles è nota per la sua capacità di rispettare protocollo e tradizioni di Corte, apportando però dei piccoli cambiamenti che contribuiscono a svecchiare la Monarchia senza stravolgerla, come invece pretendeva di fare Meghan Markle.

Kate agisce quindi col massimo rispetto, ma non vuole assolutamente apparire obsoleta nei modi. Così, ha iniziato il processo di modernizzazione a partire dalla sua famiglia. Come noto, è una mamma molto presente e anche piuttosto severa, ma è attenta a non soffocare il carattere e i bisogni dei figli in nome dei doveri istituzionali.

Lei e William stanno abituando gradualmente i bambini agli impegni di Corte senza forzarli troppo o sovraesporli pubblicamente.

Ma come tutti, anche loro devono affrontare le difficoltà quotidiane tipiche dei genitori che stanno crescendo dei figli. Questo è quanto racconta l’ex maggiordomo di William, Grant Harrold, che ha detto chiaramente che Kate potrebbe rompere con la tradizione per i loro figli George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, le rivelazioni del maggiordomo

Mentre spuntano nuove indiscrezioni su Diana e un incontro segreto con John F. Kennedy Jr, l’ex maggiordomo di William, Grant Harrold, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle abitudini di famiglia del Principe del Galles.

L’ex domestico ha raccontato che secondo lui Kate potrebbe cambiare alcune regole e svecchiare alcune procedure. Una di queste riguarda l’esame per la patente di guida.

Sia Re Carlo che William e Harry hanno imparato a guidare, affidandosi a istruttori privati che godevano la massima fiducia della Famiglia Reale in fatto di discrezione. L’ex maggiordomo ha raccontato che la Famiglia Reale di solito assume un insegnante locale per dare lezioni di guida private. Ovviamente deve essere una persona fidata, perché non deve far trapelare nulla e in ogni caso sarebbe sottoposto ogni volta a rigidi controlli, per la sicurezza dei giovani reali.

“Il fattore principale nella scelta di un istruttore sarà la fiducia e la discrezione. In quanto monarca, il Re non ha tecnicamente bisogno di una patente, poiché queste vengono rilasciate a suo nome”, ha spiegato Harrold.

Ma con Kate le cose potrebbero andare diversamente. “Potrebbero adottare un approccio più pratico, come accade in altri aspetti della loro vita”, ha detto Harrold. “Riesco a immaginare Kate al volante che insegna loro a guidare quando saranno abbastanza grandi. È una persona molto tranquilla, quindi penso che sarebbe un’ottima istruttrice.”

E ha concluso: “Guidare è una cosa importantissima per i reali, visto che molte delle loro case si trovano in posti sperduti. E sebbene, naturalmente, abbiano degli autisti, la maggior parte di loro, soprattutto i membri più giovani della famiglia reale, apprezza la libertà di poter andare e venire a proprio piacimento”.