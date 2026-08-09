Kate Middleton in mezzo agli scontri tra Carlo e William, “è esausta”

Alla Principessa tocca il complesso ruolo di paciere tra il Principe William e Carlo, i cui screzi diventano sempre più pungenti dopo l'incontro tra il Re e Harry

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IPA Kate Middleton e il Principe William

Per la famiglia Reale inglese non si prospettano vacanze serene. Dopo la dolorosa scoperta della malattia di Kate Middleton e Re Carlo, negli ultimi mesi la monarchia è stata fatta vacillare dagli scandali che hanno coinvolto l’ormai ex Principe Andrea e, ancor di più, dalla posizione sempre più distante del Principe Harry. Adesso, a essere in bilico è quello che sembrava essere uno dei più saldi dei rapporti tra i Windsor. Carlo e William sono ai ferri corti – proprio per colpa di Harry – e alla Principessa Kate spetta il compito di tentare un ricongiugimento.

William e Carlo sempre più distanti, l’angoscia di Kate

“Un tempo era la terribile situazione tra William e suo fratello a toglierle il sonno, ma ora è ancora più angosciata dalla distanza che si sta creando tra William e suo padre”: lo rivela una fonte vicina a Kate Middleton. Ad allontanare il primogenito dal Re sarebbe il recente riavvicinamento di quest’ultimo al fratello Harry.

Mentre Carlo e Camilla riabbracciavano il figliolo tornato e, con lui, i nipotini Lilibeth e Archie, il Principe William restava in disparte, incapace di perdonare il fratello. Per evitare qualsiasi possibile confronto, lui e Kate si sono furbescamente impegnati in un torneo di polo, mostrandosi sorridenti ai fotografi come se nulla di particolare stesse accadendo altrove.

Kate comprende la frustrazione del marito di fronte alle scelte del Monarca, ma ma ritiene che la sua rabbia non faccia altro che alimentare la tensione. “È una persona che cerca sempre di pacificare gli animi, – confida chi la conosce bene – quindi il suo primo istinto è stato quello di provare a intervenire”.

Nonostante i suoi sforzi, però, la Principessa del Galles non è riuscita ad alleviare le tensioni tra William e Carlo. La fonte ha aggiunto: “Trovarsi nel mezzo è diventato emotivamente estenuante; la situazione è ormai così esplosiva che qualsiasi sua iniziativa rischia di peggiorare le cose”.

L’affetto per il suo suocero resta saldo

A rendere Kate Middleton così in apprensione è anche lo stato di salute del suocero, in cura contro un cancro, così come le fu lei fino a pochi mesi fa. La Principessa teme che tutta questa tensione possa aggravare le condizioni di salute di Carlo, che necessiterebbe solo di serenità e riposo. Pur senza voler sminuire i sentimenti di William, la priorità di Catherine, al momento, è il benessere del Re.

“È molto protettiva nei suoi confronti, ancor più ora che sta combattendo contro il cancro: sa bene quanto sia dura la situazione e le addolora il fatto che lui debba affrontare, contemporaneamente, questa dolorosa frattura con William” rivelano insider di Palazzo.

Fin dai tempi del fidanzamento, Kate è legata al suocero da un sincero affetto e da una grande complicità, che si è intensificata nel difficile periodo della malattia. Nonostante le rimostranze del marito, la Principessa continua a omaggiare Carlo con gesti di premura. Gli fa spesso recapitare snack salutari da lei stessa preparati, per ricordargli di continuare a prendersi cura della propria salute e affinché non dimentiche che, nonostante tutto, sarà sempre presente per lui.