Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di agosto 2026

123RF Piante e fiori

Agosto è un mese un po’ particolare per chi ama le piante. Il grande fermento delle mostre mercato primaverili resta ormai alle spalle, e per il ritorno degli appuntamenti più importanti bisogna aspettare settembre. Eppure qualche attività sparsa lungo lo Stivale c’è, magari da segnare in agenda e da abbinare a una gita estiva o a una vacanza. Dal Salento fino ai laghi del Nord, ecco tre eventi perfetti anche per chi è in viaggio.

Arti & Fiori, Taviano

Apriamo il calendario del mese in Puglia, nel cuore del Salento. A Taviano, in provincia di Lecce, il centro storico si accende venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto con Arti & Fiori, una manifestazione serale che comincia intorno alle 20:30 e prosegue nella dolcezza delle notti d’estate.

I protagonisti sono i fiori, sì, ma insieme all’arte e alla creatività: si passeggia tra installazioni floreali immersive, allestimenti artistici, spettacoli e musica, in un’atmosfera sospesa e suggestiva. Taviano, del resto, ha una lunga tradizione floricola alle spalle. Arti & Fiori è una festa diffusa che celebra proprio questa vocazione del territorio.

Fiori in Chiostro, Bosco Marengo

Risaliamo la Penisola fino al Piemonte, dove ci aspetta uno degli appuntamenti più interessanti dell’intero mese. Sabato 29 e domenica 30 agosto, a Bosco Marengo in provincia di Alessandria, torna Fiori in Chiostro, ospitata negli spazi meravigliosi del complesso monumentale di Santa Croce.

Già la cornice vale il viaggio, per osservare i banchi dei vivaisti allestiti tra i chiostri antichi, con le piante fiorite. L’orario va indicativamente dalle 9:30 alle 19:00, e in mostra si trovano piante fiorite, sempreverdi, bonsai e tante proposte per il giardino.

Le edizioni passate hanno arricchito il programma con incontri, esposizioni a tema e momenti di confronto dedicati alla coltivazione, quindi è un evento che parla tanto agli appassionati esperti quanto a chi muove i primi passi con il pollice verde.

Lungolago Fiorito, Verbania

Chiudiamo il nostro giro in una delle località più incantevoli del Nord Italia, affacciata sul Lago Maggiore. Sempre nel weekend del 29 e 30 agosto, Verbania Intra ospita la terza edizione di Lungolago Fiorito, con la mostra mercato allestita in piazza Ranzoni e lungo la passeggiata sul lago.

La consigliamo perché camminare tra piante e fiori con lo specchio d’acqua del lago sullo sfondo e le montagne all’orizzonte è un’esperienza che poche fiere possono offrire. L’orario è comodo e disteso, dalle 9:00 alle 20:00, così c’è tutto il tempo per curiosare con calma tra le proposte dei numerosi produttori presenti. L’appuntamento è inserito nel calendario ufficiale del Comune di Verbania ed è aperto a chiunque abbia voglia di passare qualche ora immersa nel verde e nella bellezza.

Tre appuntamenti, tre regioni molto lontane tra loro, un solo filo conduttore: la voglia di celebrare i fiori anche nel mese più assolato dell’anno. Agosto resta comunque una fase di passaggio per il settore, un momento di quiete prima che il calendario torni a riempirsi di grandi eventi con l’arrivo di settembre. Un ultimo consiglio, valido sempre: prima di partire, meglio verificare date e orari sui siti e sulle pagine ufficiali degli organizzatori, perché in estate qualche variazione dell’ultimo minuto è sempre possibile.