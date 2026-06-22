Anticipazioni Filorosso puntata 22 giugno: le novità su Garlasco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonino Monteleone

Filorosso torna il 22 giugno con una nuova puntata condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi. L’appuntamento è in prima serata su Rai 3 con tanti temi da affrontare fra cui le novità legate al caso di Garlasco.

Filorosso, anticipazioni e ospiti del 22 giugno

Come sempre Antonino Monteleone e Adele Grossi si occuperanno di attualità, cronaca e politica. Al centro della puntata di Filorosso le tensioni fra Donald Trump e Giorgia Meloni, con un duro botta e risposta fra i due premier.

Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi ‘numeri’. No, grazie – aveva detto Trum sul social Truth parlando di Giorgia Meloni -. Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti – un Paese che ama e protegge davvero l’Italia – rifiutandosi di impedire all’Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la Nato!)”, ha continuato Trump nel post affondando il coltello nella ferita aperta.

“Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane – aveva aggiunto -, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all’anno alla difesa dell’Italia e degli altri ‘cosiddetti’ alleati della Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, lei vuole tornare a essere amica”.

La risposta della premier Meloni non era tardata ad arrivare: “Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso – aveva replicato -. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l’ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”.

“È ciò che ho fatto – aveva aggiunto la Presidente del Consiglio – anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. L’Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua”.

Le tensioni fra i due premier saranno commentata da Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera a Filorosso. Insieme a lui ci saranno anche Peter Gomez, direttore del sito del Fatto Quotidiano, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, la giornalista Laura Tecce, Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, e il giornalista Filippo Facci.

Anche in questa puntata di Filorosso tornerà lo Spazio Podcast in cui gli opinionisti con idee opposte si confronteranno su temi del paese e le questioni di attualità. Il 22 giugno a confrontarsi saranno Francesca Pascale e Simone Pillon riguardo i diritti civili.

Le novità sul caso Garlasco

Spazio ampio anche alla cronaca. A Filorosso infatti Antonino Monteleone tornerà a parlare delle novità nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Le vicende di Garlasco sono sempre più al centro delle cronache dopo la riapertura del caso e le accuse contro Andrea Sempio.

In studio, per commentare la vicenda, ci saranno l’avvocato Antonio De Rensis, il genetista Ugo Ricci e la criminologa Flaminia Bolzan. Interverranno in collegamento, il direttore di Gente, Umberto Brindani, ma anche Luciano Garofano e Francesca Bugamelli.